光之域所、氣球博物館…紐約高顏值網紅景點 等你來打卡

不同於常規博物館「不能觸碰展品」的規則，「氣球博物館」的設計初衷，就是希望打造「人人都能和展品親密接觸」的空間。(取自「氣球博物館」Instagram)

2024年伊始，紐約市 新添多個娛樂觀景點，給本就熱鬧非凡的都市生活再添趣味。除了新年限定的「氣球博物館 」（The Balloon Museum)，穿梭於大街小巷的「環城下午茶」巴士(Tea Around Town)，還有一票難求的曼哈頓「光之域所」(Field of Light)⋯⋯都提供紐約客全新的震撼及享受，這些景點以極富創意的設計、高性價比的價格、沉浸式的體驗，一經推出就一躍成為追捧的「網紅打卡點」，橫掃各大社交網絡熱搜排行榜，吸引著更多市民在新的一年前往探訪。

「光之域所」遠遠望去如同繁星雲集的宇宙，給人帶來強烈的視覺震撼。(取自「光之域所」Instagram)

比鄰聯合國大樓的「光之域所」，是創新設計打造出的巨型視覺伊甸園。(取自「光之域所」臉書)

「光之域所」由1萬7000個微光球組成、搭配五顏六色各式圖案、憑藉太陽能動力節能點亮。(取自「光之域所」Instagram)

「光之域所」遠遠望去如同繁星雲集的宇宙，給人帶來強烈的視覺震撼。(取自「光之域所」臉書)

光之域所 點亮城市繁星銀河

曼哈頓中下城東河沿岸，長年被層層居民樓及醫院大廈盤據，但世界知名燈光秀設計師蒙諾(Bruce Munro)，決定給紐約市帶來點不一樣的風景。他匠心獨具地將比鄰聯合國大樓、第一大道從38街至41街的六畝空間，開發為一片巨大的「光之域所」，遠遠望去如同繁星雲集的宇宙，給人帶來強烈的視覺震撼。

由1萬7000個微光球組成、搭配五顏六色各式圖案、憑藉太陽能動力節能點亮⋯⋯創新設計打造出的巨型視覺伊甸園，旨在致敬紐約市於全球的「燈塔」地位，以點點星光寓意在人心點亮自由、人權與勇敢。蒙諾大膽唯美的設計使概念圖一經推出，新年頭兩個月的初始門票已全部售罄。3月之後的票務要從2月1日才開放，建議感興趣的民眾提前關注官網。詳情請參考，https://fieldoflightnyc.com/。

巴士會經過紐約市多個著名地標，給參觀者一次難忘而浪漫的遊覽體驗。(取自「環城下午茶」臉書)

「環城下午茶」方便三五好友相約聚會，共同度過美好時光。(取自「環城下午茶」臉書)

巴士會經過紐約市多個著名地標，給參觀者一次難忘而浪漫的遊覽體驗。(取自「環城下午茶」臉書)

仿照五星級酒店的高檔下午茶套餐，巴士上提供馬卡龍、水果塔、芝士蛋糕等經典甜品。(取自「環城下午茶」臉書)

環城下午茶 粉紅巴士滿載浪漫

天氣寒冷，又想出門看景，時不時還想在手裡捧杯溫熱的茶水⋯⋯這些幻想全部都可以在今冬的「環城下午茶」巴士上實現。由雙層巴士觀光車公司「TopView Sightseeing」推出的限定版下午茶列車，將車內改造成浪漫粉色的下午茶室，配備兩人桌、四人桌等英式裝潢，搭配粉白色座椅和鍍金餐具，為渴望邊觀看紐約市風景邊飲茶的顧客一個兩全其美的人生體驗。

仿照五星級酒店的高檔下午茶套餐，巴士上不僅提供馬卡龍、水果塔、芝士蛋糕等經典甜品，還有歌手現場演奏音樂並搭配景點講解。在90分鐘的車程中，巴士會經過洛克菲勒中心(Rockefeller Center)、無線電音樂廳(Radio City Music Hall)、克萊斯勒大廈(Chrysler Building)等著名地標，給參觀者一次難忘而浪漫的遊覽體驗。詳情請參考，https://reurl.cc/D4d9aQ。

由18位知名設計師打造的8萬平方呎超大空間，全部由各式各樣新穎別緻的氣球組成。(取自「氣球博物館」Instagram)

火遍全球的夢幻「氣球博物館」，今冬搬來紐約市短期限定展出。(取自「氣球博物館」臉書)

不同於常規博物館「不能觸碰展品」的規則，「氣球博物館」的設計初衷，就是希望打造「人人都能和展品親密接觸」的空間。(取自「氣球博物館」臉書)

由18位知名設計師打造的8萬平方呎超大空間，全部由各式各樣新穎別緻的氣球組成。(取自「氣球博物館」Instagram)

氣球博物館 彩色異境專出大片

火遍全球的夢幻「氣球博物館」，今冬搬來紐約市短期限定展出，目前正在火熱開放中，將於1月14日(周日)結束展覽。由18位知名設計師打造的8萬平方呎超大空間，全部由各式各樣新穎別緻的氣球組成，在羅馬、巴黎、米蘭、馬德里等推出期間，備受矚目且好評不斷，吸引超過250萬人次打卡拍照。

不同於常規博物館「不能觸碰展品」的規則，「氣球博物館」的設計初衷，就是希望打造「人人都能和展品親密接觸」的空間。參觀者可以在館中和氣球們自由互動，還能跳入4000平方呎的氣球泳池，在無數個充氣岩溶燈的照射下，拍下此生難忘的暢遊氣球之海照片，享受前所未有的感官體驗。整個遊覽體驗大約需要90分鐘，地點位於曼哈頓36號碼頭(Pier 36)，詳情請參考，https://reurl.cc/54GleR。