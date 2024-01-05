我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

北韓突射200發砲彈 南韓下令延坪島居民緊急避難

周末好去處／紐約植物園 戶外燈光秀

記者張心

第四屆紐約植物園燈光秀(New York Botanical Garden Glow)將連續兩個周六(6日及13日)舉行，每晚5時至10時之間點亮1.5哩長的夜燈之道，訪客可在數以千計的節能LED燈和假日裝飾組成的小路上，欣賞美輪美奐的戶外燈光體驗。除了夜晚點亮的各色植物，壯麗的伊妮德豪普特溫室(Enid A. Haupt Conservatory)和梅茲圖書館(Mertz Library)也是觀賞亮點。紐約植物園還準備了戶外酒吧，方便訪客在遊覽之餘，購買飲料和小吃；詳情可參考：https://reurl.cc/lg9deA

大都會女性先鋒時裝展

大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)即日起至3月3日(周日)，舉辦「女性為女性著裝」(Women Dressing Women)時裝展，展出70位女性設計師製作的80件服裝，彰顯現代女性前衛本色。此次展覽由大都會博物館服裝學院(The Costume Institute)策畫，以大膽女性著裝為主題，包括大碼女裝、政治女裝、中性女裝等，傳遞女性重拾著裝自由的先鋒本色。詳情可參考：https://reurl.cc/4j4mLX

創意水上薑餅村

世界上最大的薑餅村(The Gingerbread City)重返曼哈頓，7日(周日)將是最後展期。今年的薑餅村同往年不同，以「城市之水」為主題，設計了沙漠景觀、城市洪水區、運河區、冰凍景觀和漂浮城市等與水有關的建築，由薑餅、糖果、糖霜等製作而成，啟發參觀者保護水資源，預防自然災害對城市的破壞。薑餅村展覽地點在富爾頓街(Fulton St.)第25號，周五和周六每日上午9時至晚上9時、周日至周四每日上午9時至晚上7時30分展出，詳情可參考：https://reurl.cc/2zDge4

彩色燈籠許願展

新年伊始，曼哈頓下城布魯克菲爾德廣場(Brookfield Place)開始舉行新年燈光展，持續至6日(周六)晚上5時結束。布魯克菲爾德廣場上會懸掛640盞彩色的燈籠，在交響樂中隨著音樂旋轉閃耀，歌單包括「冬日仙境」、「銀鈴」、「鐘聲頌歌」等。每日上午10時至晚上8時，參與的民眾可以向燈籠做動作，從而許下新年的願望。參與地點在曼哈頓230 Vesey Street；詳情可參考：https://bfplny.com/luminaries/

大都會 植物園 曼哈頓

上一則

金神大賭場榮獲 提供最佳現場演出的賭場

下一則

9大道按摩院強暴案共犯被捕 面臨多項罪名

延伸閱讀

紐約市郊居民憂治安更少前往曼哈頓 重創百老匯

紐約市郊居民憂治安更少前往曼哈頓 重創百老匯
布碌崙華裔男子酒駕並攜帶數十磅大麻 紐約上州被捕

布碌崙華裔男子酒駕並攜帶數十磅大麻 紐約上州被捕
紐約市府提訴17家德州巴士公司 求償逾7億元無證客照護支出

紐約市府提訴17家德州巴士公司 求償逾7億元無證客照護支出
經濟情勢變…BP、Equinor取消紐約離岸風電場合約

經濟情勢變…BP、Equinor取消紐約離岸風電場合約

熱門新聞

死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

2023-12-29 13:47
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
2023年紐約州人口流失數量位列全美第一，有將近21萬7000名紐約居民選擇離開。(記者張心／攝影)

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

2023-12-31 06:23
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個