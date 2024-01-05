周末好去處／紐約植物園 戶外燈光秀

第四屆紐約植物園 燈光秀(New York Botanical Garden Glow)將連續兩個周六(6日及13日)舉行，每晚5時至10時之間點亮1.5哩長的夜燈之道，訪客可在數以千計的節能LED燈和假日裝飾組成的小路上，欣賞美輪美奐的戶外燈光體驗。除了夜晚點亮的各色植物，壯麗的伊妮德豪普特溫室(Enid A. Haupt Conservatory)和梅茲圖書館(Mertz Library)也是觀賞亮點。紐約植物園還準備了戶外酒吧，方便訪客在遊覽之餘，購買飲料和小吃；詳情可參考：https://reurl.cc/lg9deA。

大都會 女性先鋒時裝展

大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)即日起至3月3日(周日)，舉辦「女性為女性著裝」(Women Dressing Women)時裝展，展出70位女性設計師製作的80件服裝，彰顯現代女性前衛本色。此次展覽由大都會博物館服裝學院(The Costume Institute)策畫，以大膽女性著裝為主題，包括大碼女裝、政治女裝、中性女裝等，傳遞女性重拾著裝自由的先鋒本色。詳情可參考：https://reurl.cc/4j4mLX。

創意水上薑餅村

世界上最大的薑餅村(The Gingerbread City)重返曼哈頓 ，7日(周日)將是最後展期。今年的薑餅村同往年不同，以「城市之水」為主題，設計了沙漠景觀、城市洪水區、運河區、冰凍景觀和漂浮城市等與水有關的建築，由薑餅、糖果、糖霜等製作而成，啟發參觀者保護水資源，預防自然災害對城市的破壞。薑餅村展覽地點在富爾頓街(Fulton St.)第25號，周五和周六每日上午9時至晚上9時、周日至周四每日上午9時至晚上7時30分展出，詳情可參考：https://reurl.cc/2zDge4。

彩色燈籠許願展

新年伊始，曼哈頓下城布魯克菲爾德廣場(Brookfield Place)開始舉行新年燈光展，持續至6日(周六)晚上5時結束。布魯克菲爾德廣場上會懸掛640盞彩色的燈籠，在交響樂中隨著音樂旋轉閃耀，歌單包括「冬日仙境」、「銀鈴」、「鐘聲頌歌」等。每日上午10時至晚上8時，參與的民眾可以向燈籠做動作，從而許下新年的願望。參與地點在曼哈頓230 Vesey Street；詳情可參考：https://bfplny.com/luminaries/。