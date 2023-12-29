水晶球、煙花綻放… 迎2024 紐約跨年夜最繽紛

疫情之後，時報廣場跨年慶典重新吸引了全球各地遊客。(路透)

紐約是世界的中心。在紐約，每年有無數令人難忘的瞬間，而跨年一定是其中最引人關注的一項活動。根據一項最新的調查，紐約在人們最想去跨年的城市榜單中高居三甲，僅次於兩座位於南方陽光帶的傳統度假城市。

★倒數計時 水晶球降落

紐約跨年活動中，最負盛名、最繽紛的莫過於時報廣場 的水晶球降落儀式。每年歲末，全球會有超過10億人次在線觀看這場一年一度的狂歡。在整晚的演出結束後，當時鐘走入12月31日的晚間11時59分時，能夠容納數十萬人的時報廣場現場便陷入靜謐，隨著60次的倒數計時讀秒，標誌性的水晶球緩緩下降，象徵著舊年份的時間流逝以及新年份的帷幕逐漸拉開。當水晶球最終降到地面時，新的一年便宣告來臨。瞬時，煙花綻放，全場歡呼，伴隨著辛納屈(Frank Sinatra)經典的「紐約 紐約」(New York, New York)歌聲，人們無論是否相識，都會向身邊的人送出最溫暖的擁抱與最真摯的祝福。

時報廣場跨年降球儀式上所用的水晶球。（記者張心／攝影）

★始自1904年 邁入120年

時報廣場的跨年儀式最大的特點是，雖然百餘年來每次的形式幾乎都相同，但人們似乎永遠不會膩煩。這個傳統始自1904年，到今年正好是第120個年頭。降球儀式則從1907年開始舉辦，此後除了二戰期間暫停了兩次外，年年不缺席。使用時間球標示特定時間點的傳統則始自1833年的英國格林威治皇家天文台(Royal Observatory at Greenwich)，時報廣場的水晶球則是將其計時功能成功地延展成了一種儀式性的存在。

1953年時報廣場跨年慶典的舊照。(取材自時報廣場官網)

時報廣場的跨年派對從12月31日下午6時開始，但人潮從當日白天起就會開始聚集，因此如果希望占到擁有良好視野的位置，需要提早進場。入場口位於曼哈頓 第六大道和第八大道分別與49街、52街和56街相交處。今年的演出陣容包括Flo Rida、Paul Anka、Megan Thee Stallion等十組藝人或團體，其中中美友好協會(SAFA)將會帶來中國舞蹈「五糧和諧 乾杯2024」。當紅歌手Flo Rida除了會演唱他的幾首熱門歌曲外，還會利用跨年的場合全球首發他的新歌「OMG」，而Paul Anka則會在當今世界戰雲密布的背景下演唱約翰藍儂(John Lennon)的反戰主題代表作「想像」(Imagine)，這首歌也是時報廣場年夜前最後時刻的保留曲目。

跨年煙花可以在市內多地觀看，其中在曼哈頓島南端以及新州的哈德遜河水岸地帶視野較佳，而布碌崙大軍廣場的煙花表演則免費開放。(記者許君達／攝影)

時報廣場跨年活動免費開放，但需要注意的是，現場沒有移動式廁所，欲到場參與者需注意水分的合理攝入。警方提示，入場時，所有隨身物品均須經過安檢，大型背包、雨傘、折疊椅、酒精飲料以及其他野餐裝備禁止攜帶。由於組織活動需要大規模封閉道路、地鐵 服務也會受到一定程度的影響，因此民眾最好提早乘坐公共交通前往，不要開車。

跨年夜登高望遠領略紐約標誌性的夜景也是一個別有特色的選擇。紐約市內擁有觀景台的多座著名大樓在12月31日都會開放至午夜。(記者許君達／攝影)

★登高望遠 觀景台好去處

除了最經典的降球儀式，登高望遠也是一個不錯的跨年去處。紐約市內的帝國大廈(Empire State Building)、洛克菲勒中心(Top of the Rock)以及哈德遜廣場(Hudson Yard)旁全新落成的「邊緣」(Edge)大樓觀景台等場所在12月31日當天均開放至午夜，成人普通票價從36元至79元不等。

位於哈德遜河西岸新州境內的自由州立公園是一處可以免費欣賞水上煙花表演的場所，同時也能避開曼哈頓的洶湧人潮。(記者許君達／攝影)

此外，紐約各地在跨年夜還會奉上煙花秀。其中布碌崙(布魯克林)大軍廣場(Grand Army Plaza)的煙花表演可以免費參觀。而在自由女神像附近的煙花表演，則既可乘坐付費遊船在水面上近距離觀賞，也可以前往曼哈頓南碼頭(South Ferry)附近或新州澤西市(Jersey City)的自由州立公園(Liberty State Park)的水邊免費觀看。