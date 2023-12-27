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李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

禮品卡未用 可轉現金、轉售或捐公益

記者邢易霖／紐約報導
今年聖誕節日期間購買禮物卡金額將近300億元，其中以餐廳禮卡最受歡迎，約占三分之一。(美聯社)
今年聖誕節日期間購買禮物卡金額將近300億元，其中以餐廳禮卡最受歡迎，約占三分之一。(美聯社)

聖誕節日期間，民眾熱中購買禮品卡，但他們卻不知道如何處理和使用這些禮品卡。根據全國零售聯盟(National Retail Federation)，今年年終節日期間購買禮物卡金額將近300億元，消費者手中累有230億元的禮品卡未使用。專家提醒在禮品卡被永遠丟在辦公桌抽屜後面或被誤認為垃圾之前，將它們貨幣化，別浪費，選擇一種方式讓它對使用者有實質性幫助。

據2010年生效的一項聯邦法律，禮品卡從購買或最後一次充值起五年內不會過期。有些州的法律規定的期限甚至更長。例如，在紐約，任何在2022年12月10日之後購買的禮品卡在九年內都不會過期。

雖然禮品卡可能需要好幾年才會失效，但專家表示，盡快花掉它們是明智之舉。有些卡，尤其是VISA卡或萬事達卡的普通現金卡，如果一年內未使用，就會開始產生閒置費，從而侵蝕其價值。若零售店倒閉或破產，禮品卡可能一文不值。

專家提醒把一些禮品卡的餘額轉入銀行帳戶，其主要要求使用PayPal或Venmo等轉帳服務，但它們一般僅限於有帳戶、有效期和安全碼的「開放式」禮品卡。用戶可將開放式禮品卡連結到其數字錢包應用程序。需注意的是，該應用可能會為此收取服務費。

通過訪問線上交易市場，尋找禮品卡轉賣網站，將不想要的禮品卡出售。許多轉賣網站允許用戶用其不想要的卡，按面值換取其他零售商的禮品卡。比如CardCash、GiftCash和KlipCard等網站，通常以低於面值的價格購買用戶的禮品卡。使用者通常需要將禮品卡上傳至網站，然後網站會提出購買價格。若使用者接受，他們將透過PayPal或Venmo等轉帳服務轉移卡上的資金。

此外，消費者事務(Consumer Affairs)提醒民眾，在上傳卡信息之前，最好先查看網站的評級並閱讀客戶評論。確保市場的聯繫信息和退款政策，以備不時之需。

其次，還可將禮品卡捐贈給慈善機構，先查詢是否接受禮品卡捐款。若不接受，可詢問附近學校或當地教堂的籌款委員會。在捐贈前，務必索取收據，若是非營利組織，捐贈或可抵稅。另一選擇是將禮品卡轉讓，再次贈送給他人。若想再次贈送的禮品卡有刮痕或磨損，可嘗試送回商家，更換新卡後再贈送給他人。

2020年起，眾多零售商聯合推出「全國使用禮品卡日」(National Use Your Gift Card Day)，每年1月第三個周六民眾可善用被閒置的禮物卡。下一次禮品卡日是2024年1月20日。

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