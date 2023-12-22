周末好去處／皇后區植物園免費開放

皇后區植物園 (Queens Botanical Garden)即日起到3月全天開放，免費入場。冬日的植物園也有它獨特的氣質，四處的節日裝飾、聖誕樹，使園區聖誕氣氛濃厚，園內還有最近在紐約火爆的Astra Lumina燈光秀活動，它是1哩長的夜間步道，穿過花園，引導遊客踏上探索星空奇觀的旅程。通過投影、燈光和音樂的魔力，花園變成一條通往星空的步道，將遊客與星星和周圍的廣闊世界連接起來。地點：法拉盛緬街43-50號。

梅西百貨 與聖誕老人互動

聖誕老人再次回歸梅西百貨(Macy's )。民眾可在百貨店裡的「彩虹大道」與聖誕老人互動，活動上還會收到一份特別的禮物並可以合影留念。預約在每個參觀日期的前五天開放，因此，想見到聖誕老人的民眾需提前五天在線預約，每位民眾只能預約一次。活動免費開放，即日起至本月24日(周日)結束。地點：曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)梅西百貨(Macy's)八樓，預約鏈接：https://reurl.cc/M4796v。

布魯克菲爾德廣場享合影

布魯克菲爾德廣場(Brookfield Place)提供免費的聖誕老人合影體驗，讓假日季節的魔力變得生動起來。民眾可準備好自己的手機或相機，在本月23日(周六)至24日(周日)與聖誕老人合影，一起創造難忘的回憶，時間分為兩個時段，分別是上午10時至下午2時，以及下午4時至6時。民眾無需提前預約，可直接步入，在活動現場掃描二維碼登記，即可加入虛擬拍照隊伍。地址：曼哈頓230 Vesey Street。

哈德遜廣場聖誕集市

民眾和遊客可免費欣賞在哈德遜廣場(Hudson Yards)舉辦的「閃亮」(Shine Bright)活動，不僅有美麗的聖誕樹，還有長達115哩的閃亮燈串、725棵常青樹、200萬盞彩燈，以及高達16呎的熱氣球造型燈飾，整個街區都被點綴得熠熠生輝。民眾還可以在購物中心內的各個「閃亮點」(Sparkle Spots)留下節日回憶，每個「閃亮點」都能拍下節日照片。本月22日前的每周一到周五，還可以和聖誕老人合照。集市的營業時間即日起至本月31日(周日)，周一至周六上午10時到晚上8時，周日上午11時到晚上7時。