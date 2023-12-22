紐約聖誕燈光秀 打卡聖地

星盤燈光秀由30萬個LED燈驅動。(取自Saks Fifth Avenue官網)

在璀璨的聖誕季節，紐約市 再次展現其獨特的魅力，為遊客和民眾奉上了一場超浪漫的節日盛宴，街頭巷尾都彌漫著溫馨的氛圍。洛克菲勒中心、第五大道的聖誕櫥窗、曼哈頓 中城樂天酒店(Lotte New York Palace)以及紐約大都會 藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)的聖誕樹，成為整個冬季的超級浪漫打卡地，吸引著無數民眾前來共度聖誕節，捕捉美麗瞬間。

洛克斐勒中心 綴300萬顆水晶

洛克斐勒中心的聖誕樹成為紐約最為浪漫並充滿聖誕氛圍的地點。今年的聖誕樹是一棵高達80呎的挪威雲杉，來自紐約上州，其上裝飾著300萬顆閃耀的施華洛世奇水晶星形燈飾，為整個中心大廈前添上一抹奢華的耀眼光輝。

洛克斐勒中心聖誕樹以其獨特的美感和精湛的裝飾，成為紐約市最受歡迎的節日景點之一。聖誕樹每天從淩晨5時至午夜點亮，持續至1月13日(周六)晚上10時。在本月15日到24日(周日)的平安夜期間，聖誕樹的亮燈時間更是從早上5時延伸至淩晨1時。而在聖誕節當天，聖誕樹將被點亮整整24小時。新年前夜，聖誕樹的點亮時間則從早上5時持續至晚上9時。

聖誕節當天，洛克斐勒中心的聖誕樹將被點亮整整24小時。(記者邢易霖╱攝影)

第五大道櫥窗 鑲巨大星盤

在薩克斯第五大道（Saks Fifth Avenue）百貨公司外牆，有一個巨大的天體星盤，展示著12星座和迪奧的品牌符號，如星星和三葉草。白天，外牆的大型雕塑呈現出精緻的水彩和金屬效果。到了晚上，外牆會變成一場由30萬個LED燈驅動的燈光秀，並在聖誕假日期間每晚每十分鐘點亮一次，一直持續到明年1月5日(周五)。

第五大道聖誕櫥窗展示了紐約和巴黎的精美微縮場景。(取自Saks Fifth Avenue官網)

此外，在聖誕假日期間，Saks Fifth Avenue百貨和迪奧(Dior)的聖誕櫥窗也讓曼哈頓第五大道焕然一新，每個櫥窗都展示了紐約和巴黎的精美微縮場景，城市的標誌性地標裝飾著櫥窗，來自世界各地的微縮藝術家為櫥窗再現了大量細節，例如埃菲爾鐵塔、凱旋門、自由女神像、布碌崙(布魯克林)大橋、洛克斐勒中心，都在櫥窗中一一呈現。

聖誕櫥窗展示了紐約和巴黎的精美微縮場景。(取自Saks Fifth Avenue官網) 到了晚上，外牆會變成一場由30萬個LED燈驅動的燈光秀，聖誕假日期間每晚每十分鐘點亮一次，一直持續到明年1月5日。(取自Saks Fifth Avenue官網) 星盤在白天外牆上呈現出精緻的水彩和金屬效果。(記者邢易霖╱攝影)

曼哈頓樂天酒店 奢華瑰麗

樂天酒店聖誕樹是紐約市節日期間最美麗的隱藏瑰寶之一，同時也是最具代表性的聖誕主題酒店之一。這家豪華酒店位於曼哈頓中城麥迪遜大道455號，它距離聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)和Saks Fifth Avenue百貨燈光秀僅有很短的步行距離。

樂天聖誕樹位於酒店庭院，非樂天酒店客人仍可進入庭院。其酒店歷史可以追溯到1882年，當時是金融家維拉德(Henry Villard)委託建造的「維拉德別墅」，六個私人聯排別墅環繞一個庭院，在電視劇「花邊教主」(Gossip Girl)、情景喜劇「威爾與格蕾絲」(Will & Grace)等許多影視劇中，都能看到它的身影。

曼哈頓中城樂天酒店門外的聖誕樹，吸引眾多遊客到此打卡。(取自樂天酒店官網)

大都會藝術博物館 具故事感

這是一棵最具藝術氛圍與故事感的聖誕樹，它巍然屹立在紐約大都會藝術博物館的中世紀雕塑展廳，是一棵高達約6米的藍色雲杉。這棵樹被精心裝飾，樹上懸掛著200多個栩栩如生的天使和人物，再現了基督誕生的神聖場景。

展品來自法蘭克福藝術家霍華德(Loretta Hines Howard)的私人珍藏，她自1925年開始，收集各種生動的耶穌降生場景。這些耶穌降生的藝術品大小各異，材質有陶土和彩色顏料，細緻地呈現出人物的頭部和肩部，華美的服飾點綴著珠寶以及精緻的配件，如鍍金香爐、彎刀和匕首等，每一個都栩栩如生。