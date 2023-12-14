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紐約冬季滑冰 4處好好玩

記者劉梓祁／紐約報導
中央公園沃爾曼溜冰場。（取自沃爾曼溜冰場）
中央公園沃爾曼溜冰場。（取自沃爾曼溜冰場）

當時間進入12月，紐約市便正式進入熱鬧非凡的假日季，整個城市被聖誕主題的燈光和歡樂所包圍，成為如電影場景般的景象。

滑冰無疑是冬季最受歡迎的活動之一，紐約市內也擁有許多著名溜冰場，每一個都有其獨特的魅力和特色。從中央公園的經典溜冰場，到曼哈頓天際線下的現代溜冰場，這些地方不僅提供了優質的溜冰體驗，亦是拍攝假日照片的完美背景。

中央公園沃爾曼溜冰場(Wollman Rink)

作為擁有最豐富歷史和特色的著名場地，沃爾曼溜冰場由企業家兼慈善家沃爾曼(Donald Wollman)在1950年代捐贈給紐約市，是目前市內最大的戶外溜冰場，坐落在中央公園東南角的一個自然「碗地」內。該場地於1950年開放，迅速成為受歡迎的冬日娛樂場所。

沃爾曼溜冰場的最大特色之一，就是其絕佳的位置，遊人抬頭即可仰望曼哈頓天際線景觀，並被樹木和公園的自然美景所包圍，提供了既親近自然又能感受都市氛圍的獨特體驗。在過去的幾十年裡，它見證了許多重要的文化和社會事件，如著名音樂會和各類活動，已成為紐約文化的一部分，吸引背景各異的人們前去體驗。

中央公園沃爾曼溜冰場。（取自沃爾曼溜冰場）
中央公園沃爾曼溜冰場。（取自沃爾曼溜冰場）

●展望公園樂福拉克中心(LeFrak Center)

布碌崙(布魯克林)的展望公園(Prospect Park)，有一個現代化休閒和娛樂中心，裡面包含專業且寬大的專業溜冰場。它位於園內樂福拉克中心(LeFrak Center)，為公園湖畔綜合開發計畫的一部分。該中心於2013年對公眾開放，目的是為了恢復公園的歷史特色，同時引入現代休閒設施。

樂福拉克中心的特色之一是它提供兩個溜冰場，一個是傳統的戶外溜冰場，冬季供公眾滑冰，另一個則是全年開放的滾軸溜冰場。其中，戶外冰場以優美自然環境和舒適設施而聞名，並配有更加年輕化、傾向於當代的嘻哈音樂，溜冰者可以在享受滑行樂趣的同時，欣賞公園的自然美景。另外，中心還提供零食、咖啡、熱巧克力等節日飲品。

展望公園溜冰場。（取自樂福拉克中心）
展望公園溜冰場。（取自樂福拉克中心）
展望公園溜冰場。（取自樂福拉克中心）
展望公園溜冰場。（取自樂福拉克中心）

哈林河岸州立公園(Riverbank State Park)

位於哈林區的(Harlem)的河岸州立公園，不僅座落在河邊，還有著廣闊的體育和休閒複合設施。興建於1990年代，園內溜冰場符合國家冰球聯盟(NHL)規格，也使用了建造在汙水處理設施上方的創新設計方法，是世界上為數不多的此類公園之一，展示了城市基礎設施和公共娛樂空間的結合。

溜冰場的一大亮點，在於它提供了在哈德遜河和新澤西沿岸的景觀下享受溜冰的機會，僅在冬季開放的室外場地，包含溜冰、冰球、花樣滑冰課程和其他與冰相關的活動，多年以良好的冰面和風景深受愛好者的喜愛。另外，河岸州立公園還是社區活動的中心，全年舉辦各種活動和節目，聖誕期間尤其精采。

哈林河岸州立公園溜冰場。（取自州立公園）
哈林河岸州立公園溜冰場。（取自州立公園）
哈林河岸州立公園溜冰場。（取自州立公園）
哈林河岸州立公園溜冰場。（取自州立公園）

布碌崙橋下溜冰場嶄新開放

值得注意的是，布碌崙(布魯克林)大橋公園今年在羅伯林廣場(Emily Warren Roebling Plaza)開設了一個名為「Glide」的溜冰場，坐落在布碌崙橋腳下。到場者不僅能夠在歷史悠久的橋下滑冰，還能同時欣賞對岸曼哈頓下城的天際線。作為新滑冰戶外場地，Glide冰場的建立被納入公園整體發展計畫的一部分，旨在增加公園的吸引力，並提供給市民和遊客更多的休閒娛樂選擇。

除了獨特且壯觀的風景，公園的設計也非常現代，與周圍的城市景觀和自然環境融為一體，預計將成為紐約市冬季休閒活動的新亮點。

布碌崙橋下溜冰場。（取自Glide）
布碌崙橋下溜冰場。（取自Glide）
布碌崙橋下溜冰場。（取自Glide）
布碌崙橋下溜冰場。（取自Glide）

布碌崙 紐約市 曼哈頓

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