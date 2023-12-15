周末好去處／認識託騰堡歷史

皇后區託騰堡公園(Fort Totten Park)將於16日(周六)上午10時至11時30分，在園內舉辦「認識託騰堡歷史」活動，到場家庭將在專人帶領下，將了解歷史悠久的託騰堡水炮台在紐約市的防禦歷史中所扮演的重要角色。

作為曾經活躍的陸軍設施，託騰堡位於小頸灣的頂點，且陸軍預備隊仍在堡內保持待命。活動將詳細介紹其在19世紀內戰期間以及之後歷史上的重要性，並親眼看到其古老結構和保存狀況。活動免費，詳情可參考https://shorturl.at/gjuR8。

清理日落公園

羅斯福鑰匙俱樂部(FDR Key Club)將於16日(周六)上午11時至下午3時，在布碌崙 (布魯克林)日落公園舉辦「這是我的公園」美化活動，到場者將與志願者一同清理和裝點公園，以展現對社區的愛心和貢獻。

在提高公共空間的維護意識外，俱樂部希望鼓勵當地居民積極參與公園的保護和美化工作，包括撿拾垃圾、修剪草坪和種植花草等。其強調，該活動適合所有年齡層參加，不僅是家庭寫作的好機會，也是一個讓年輕人學習領導技能的平台。活動免費，詳情可參考https://shorturl.at/yEGQ1。

歡樂飛行之萊特兄弟日

史泰登島綠帶保護協會(Staten Island Greenbelt Conservancy)，將於17日(周日)上午10時30分至中午12時，在島內綠地自然中心(Greenbelt Nature Center)舉辦「歡樂飛行之萊特兄弟日」(Wright Brothers Day Fun with Flight)，以慶祝萊特兄弟在航空領域的卓越傳奇和開創性成就。

到場家庭可共同探索飛行工具的奇妙，同時了解萊特兄弟如何改變人類的交通方式，以及通過互動式學習活動深入認識航空科學的基本原理。活動免費，詳情可參考https://shorturl.at/evKNO。

聖誕節 觀鳥計數

城市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將於17日(周日)上午8時至11時，在曼哈頓中央公園舉辦「聖誕節觀鳥計數」活動，在戶外親近自然的同時，幫助全國歷史最悠久的公民科學鳥類統計項目「奧杜邦聖誕節觀鳥計數」(Audubon Christmas Bird Count)。

觀察者所收集的數據，可以令研究人員、保育生物學家和有興趣的人能夠研究北美地區鳥類族群的長期健康狀況和現狀；同時，還能培養孩童的觀察力及生態保護意識。活動免費，詳情可參考https://shorturl.at/kvZ18。