我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

周末好去處／五大道步行街 過節購物兩相宜

記者胡聲橋／紐約報導

在接下來的兩個周日，10日和17日，曼哈頓五大道從48街到59街，從中午到傍晚6時將改為步行街。屆時，街道上還會增加特色食物攤位和各種表演，為節日助興。五大道節日周日改步行街計畫始於去年節日季，據有關部門統計，這項計畫提升了300萬元的銷售量。五大道和六大道之間，從49街到50街，也就是洛克菲勒中心和電台城音樂廳(Radio City Music Hall)周圍，從現在到明年一月，每天上午11時到午夜也將成為步行街。

●世貿中心The Oculus開放聖誕屋

世貿中心轉運站主建築Oculus現在也充滿了節日氣氛，那裡不僅開放了旱冰場，還開放了目前流行世界的聖誕屋，聖誕屋包括十幾項饒有趣味的主題活動，比如雪仗屋、雪屋影院、大片放映室、卡拉OK屋等。每個主題屋的環境，包括聲音、氣味和景物都經過精心設計，遊客還可以參加各個聖誕屋內吸引人的小活動，比如趣味小競賽和小驚喜等。聖誕屋將從即日起開放到1月2日，詳情參閱https://christmashousenyc.com/。

●紐約植物園假日小火車秀

備受喜愛的假日小火車秀再次在紐約植物園啟動，這項已持續了30多年的傳統活動比往年更加盛大。植物園內得到精心維護的25輛模型火車將在室內中沿著近半哩長的軌道行駛。模型火車將駛過近200個紐約著名地標，如帝國大廈、自由女神像、布碌崙(布魯克林)大橋和洛克菲勒中心等。這些地標都是用樹葉、肉桂棒、樹枝和樹皮等天然材料製成的。火車秀將持續到明年1月15日，詳情參閱www.nybg.org/event/holiday-train-show/。

●布碌崙登波的「帝國冬日」活動

布碌崙登波(dumbo)景區將在節日季舉辦「帝國冬日」(Winter by Empire)假日體驗活動，活動在沿著布碌崙大橋、位於水街53-83號的綜合購物中心帝國商店(Empire Stores)舉行，給與遊客全方位的假日體驗。La Newyorkina和Buttercup Bake Shop等本地商家將提供美味佳餚，紐約商家將提供精美的商品，讓節日購物變得更加輕松。此外，現場還有室外暖氣酒吧，全天供應熱可可，日落後供應雞尾酒。

布碌崙 植物園 曼哈頓

上一則

大通銀行義工團隊參與華策會「假日社區送餐」活動

下一則

紐約客談／不滿堵車費？大膽說出來

延伸閱讀

終於擊敗瑪麗亞凱莉 祖母級聖誕歌首登告示牌冠軍

終於擊敗瑪麗亞凱莉 祖母級聖誕歌首登告示牌冠軍
布碌崙華人聚居區爭端出命案 1死1重傷

布碌崙華人聚居區爭端出命案 1死1重傷
布碌崙華男涉殺死情婦案 明年2/21開審

布碌崙華男涉殺死情婦案 明年2/21開審
又見鋰電池火災 布碌崙1重傷1命危

又見鋰電池火災 布碌崙1重傷1命危

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
皇后區法拉盛地帶附近近日發生一起惡劣性侵事件，警方已公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

2023-12-06 15:50
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
紐約皇后區3日早上發生一起家庭悲劇，導致四人死亡，其中包括兩名兒童；兇嫌在刺傷兩名到場的警察後，被警方擊斃。(Citizen截圖)

紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃

2023-12-04 06:24
大都會運輸署(MTA)在皇后區試運行新地鐵檢票口 ，首批八個檢票口在E、J 和 Z線的Sutphin Blvd.-Archer Ave站亮相，旨在應對去年該機構損失6.9億元資金的逃票危機。(取自MTA官網)

MTA防逃票 新玻璃面板門地鐵檢票口亮相

2023-12-06 06:40

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員