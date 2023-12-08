周末好去處／五大道步行街 過節購物兩相宜

在接下來的兩個周日，10日和17日，曼哈頓 五大道從48街到59街，從中午到傍晚6時將改為步行街。屆時，街道上還會增加特色食物攤位和各種表演，為節日助興。五大道節日周日改步行街計畫始於去年節日季，據有關部門統計，這項計畫提升了300萬元的銷售量。五大道和六大道之間，從49街到50街，也就是洛克菲勒中心和電台城音樂廳(Radio City Music Hall)周圍，從現在到明年一月，每天上午11時到午夜也將成為步行街。

●世貿中心The Oculus開放聖誕屋

世貿中心轉運站主建築Oculus現在也充滿了節日氣氛，那裡不僅開放了旱冰場，還開放了目前流行世界的聖誕屋，聖誕屋包括十幾項饒有趣味的主題活動，比如雪仗屋、雪屋影院、大片放映室、卡拉OK屋等。每個主題屋的環境，包括聲音、氣味和景物都經過精心設計，遊客還可以參加各個聖誕屋內吸引人的小活動，比如趣味小競賽和小驚喜等。聖誕屋將從即日起開放到1月2日，詳情參閱https://christmashousenyc.com/。

●紐約植物園 假日小火車秀

備受喜愛的假日小火車秀再次在紐約植物園啟動，這項已持續了30多年的傳統活動比往年更加盛大。植物園內得到精心維護的25輛模型火車將在室內中沿著近半哩長的軌道行駛。模型火車將駛過近200個紐約著名地標，如帝國大廈、自由女神像、布碌崙 (布魯克林)大橋和洛克菲勒中心等。這些地標都是用樹葉、肉桂棒、樹枝和樹皮等天然材料製成的。火車秀將持續到明年1月15日，詳情參閱www.nybg.org/event/holiday-train-show/。

●布碌崙登波的「帝國冬日」活動

布碌崙登波(dumbo)景區將在節日季舉辦「帝國冬日」(Winter by Empire)假日體驗活動，活動在沿著布碌崙大橋、位於水街53-83號的綜合購物中心帝國商店(Empire Stores)舉行，給與遊客全方位的假日體驗。La Newyorkina和Buttercup Bake Shop等本地商家將提供美味佳餚，紐約商家將提供精美的商品，讓節日購物變得更加輕松。此外，現場還有室外暖氣酒吧，全天供應熱可可，日落後供應雞尾酒。