周末好去處／節日燈光秀 感受不同假日氛圍

★紐約歷史學會百年火車展覽

紐約歷史學會博物館 (New-York Historical Society)將舉辦一年一度的冬季盛會，從即日起到明年2月4日，展出1850年至1940年間手工製作和手繪的玩具火車；各式各樣的玩具火車站也在展出之列，顯示20世紀初到二戰時期的設計演變；展覽採用微縮模型，復刻100多年前的小鎮和火車，360度供遊客觀賞。地址為曼哈頓170 Central Park West，at Richard Gilder Way (77th Street)。時間為周二到四、周六到日的上午11時到5時，周五延長至8時。

★皇后區 農場博物館冬季燈光秀

皇后區農場博物館(Queens County Farm Museum)將從即日起到明年1月7日，舉辦冬季燈光秀(Winter Lantern Festival)，用獨特燈飾點亮廣闊的六畝農田；超過1500盞燈和80只燈籠均為工匠手工製作，其中還有不少是中國燈籠，展現中國民間傳說和形象，屆時也會是個不錯的拍照聖地；孩子們可以穿梭在照明隧道內，或者盪秋千、玩蹺蹺板和彈跳屋等等。地址為Little Neck Pkwy 73-50號；開放時間為周五到日下午5時至晚9時，其中12月22日到1月1日每天開放，入門票為18元至22元不等。購票網址為feverup.com/m/142190。

★皇后區植物園 星空燈光秀

一向靜謐的皇后區植物園(Queens Botanical Garden)將舉辦星空燈光秀，展現迷人的「星辰閃耀」(Astra Lumina)世界；通過投影、燈光和音樂的魔力，植物園成了將遊客與星星和宇宙聯繫起來的通道；長達一哩的夜間漫步，將使遊客踏上天體探險之旅，感受群星的降臨。燈光秀開放時間為即日起到12月31日，下午5時30分到晚上10時，皇后區植物園地址：法拉盛緬街43-50號。入門票為31元起，購票網址為astralumina.com/new-york/#faqs。

★納蘇郡長灘海濱燈光秀

長灘(Long Beach)地區海灘將在12月成為一個不一樣的假日海灘，在木板路上散步時，到處都會看到假日航海主題燈飾的展示，有時還能見到聖誕老人到訪，聽到節日音樂和合唱；該燈光秀免費，從12月1日開始，到明年1月7日截止，每天晚上5時至9時開放，地址為長島長灘，從長灘大道(Long Beach Boulevard)到Magnolia大道。