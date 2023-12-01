寒冬假日季 逛農場買火雞做美式大餐

羅利農場的火雞。(記者高雲兒／攝影)

假日季來臨，少不了要為家庭團聚準備大餐；雖然華人有自己的滿漢全席，不過若想要在節日嘗試正宗的美式大餐，倒也不失為一個入鄉隨俗的選擇；此次介紹的兩個農場，可供有心人找到美式節日大餐的原材料：若有時間，也可在農場流連一會兒。

★羅利家禽農場 有機飼養

火雞是節日期間當仁不讓的主菜，除了感恩節、聖誕節和新年烤火雞、吃火雞大餐外，老美們平時也吃由火雞做的各種食品，特別是火雞三明治。

羅利農場是個十分天然的農場，雞群自在地閒庭信步。(記者高雲兒／攝影)

不過，不少人都曾抱怨火雞的口感味同嚼蠟、又乾又柴，其實若挑到一隻新鮮火雞，也許會訝異其口感的鮮嫩多汁；在長島 的羅利家禽農場(Raleigh's Poultry Farm)，就可以買到自然飼養的有機火雞。

羅利農場是個十分天然的農場，自在的鴨群、自顧自臭美的火雞，都對人類抱著陌生而又好奇的態度。(記者高雲兒／攝影)

因為供應火雞長達60年，既是家族也是企業一員的店員在烹飪火雞上也頗有心得。他們建議，把火雞烤到華氏165度或170度，然後靜置20至30分鐘；如果不能立刻烹飪，可以將新鮮火雞放入冰箱保存五到七天，在烹飪前一天晚上打開火雞包裝，讓皮暴露在空氣中，從而更加薄脆，「然後只需要一點鹽、胡椒和牛油，就可以得到美味火雞」。

如果碰到冬日暖陽的好天氣，也可去後院看看毛茸茸的小動物。圖為飼養的雞群。(克伯里農場官方Instagram截圖)

撇開火雞，該農場也供應有機雞蛋 、鴨肉、牛肉和海鮮等，所以若想在火雞之外再準備兩道肉食，該農場也有多種食材可選。

羅利農場是個十分天然的農場，精幹的豬、略帶攻擊性的羊、自在的鴨群、不理不睬的牛以及自顧自臭美的火雞，都對人類抱著陌生而又好奇的態度。所以若前往農場，可要注意不被攻擊。

農場地址：335 Raleigh Farm Road, Kings Park, NY 11754；火雞最好提前預定，有需要的民眾可撥打(631)269-4428詢問。

克伯里農場的露天座位。(記者高雲兒／攝影)

★克伯里農場 多種派美味

酒足飯飽，節日大餐的最後一道餐點常常是甜品，而餡餅可能是美國家庭最喜聞樂見的。所謂餡餅，又叫「派」，是美國人最愛的食物之一，每逢值得慶祝的日子，總會來上一個派捧場。

克伯里農場不大的空間擺滿了鮮花和各式周邊產品，如玩具、枕頭、蠟燭和書籍，不時聽見品嘗派和咖啡的食客輕聲低語。(記者高雲兒／攝影)

位於長島亨廷頓(Huntington)的克伯里農場(Kerber's Farm)，總是充滿美味的烘焙香氣和豐富的節日氛圍。一旦穿過夏日留下的遮陽篷，美味的鼠尾草和香甜的烤水果的氣味在空氣中綿延起伏；不大的空間擺滿了鮮花和各式周邊產品，如玩具、枕頭、蠟燭和書籍，即使多了幾張法國大理石咖啡 桌也綽綽有餘，不時聽見品嘗派和咖啡的食客輕聲低語。

克伯里農場店內提供多種派：蘋果派、草莓派、藍莓派、覆盆子派。(記者高雲兒／攝影)

店內提供多種派：蘋果派、草莓派、藍莓派、覆盆子派。但最不能錯過的，就是他們的招牌克伯里派(Kerberry pie)，混合草莓、覆盆子和藍莓，一次享受三種水果；另外特別的是雞肉餡餅，新鮮鼠尾草和雞肉混合在一起，形成一種獨特風味。

克伯里農場店內提供多種派：蘋果派、草莓派、藍莓派、覆盆子派。(取材自克伯里農場官方Instagram)

除了派，店內最受歡迎的還有熱可可粉；寒風颼颼，又近聖誕和元旦，若開著暖氣泡上一杯甜絲絲、熱呼呼的巧克力溫暖身心，倒入熱牛奶或烤棉花糖，不可謂不愜意。

如果碰到冬日暖陽的好天氣，也可去後院看看毛茸茸的小動物：兩隻小豬總是在打盹，即使被撫摸也懶得哼唧一聲；綿羊也靜靜地休憩著，不時瞥一眼大驚小怪的遊客；還有一片生機勃勃的養雞場，牠們是店內雞蛋的生產者，常在院內閒庭信步。

有興趣的遊客可前往亨廷頓的309 West Pulaski Road，一般開放時間為上午7時30分到下午6時，假日可能有更改，建議致電(631)423-4400查詢。