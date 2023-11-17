海外崑曲社18日演出經典「牡丹亭」折子戲

海外崑曲社為紀念成立35周年，11月18日在法拉盛市政廳將演出經典「牡丹亭」中著名折子戲。（主辦方提供）

海外崑曲社為紀念成立35周年，將於2023年11月18日（周六）下午1：30在法拉盛 市政廳舉辦本年度第二場學生專場。免費入場，歡迎各界人士參加。

本次演出的內容將以崑曲經典「牡丹亭」中著名折子戲串聯演出，表演曲目包括：遊園、 驚夢、尋夢、拾畫、叫畫等五折戲。參與人員全部為海外崑曲社的學生。

多年來，海外崑曲社為熱愛崑曲的人提供了相聚的平台，老師們的辛勤付出、同學們的認真鑽研，使得崑曲藝術在海外薪火相傳。同學們將在這場演出中展示曲社傳習班教學的成果，展示崑曲藝術的傳承。

此次演出由紐約傑出的音樂家伴奏，主笛周鳴、鼓板王林松、琵琶孫麗。喜愛崑曲和戲曲藝術的朋友，千萬不要錯過。

海外崑曲社由旅居美國的崑曲愛好者在1988年成立，以研習、保存、傳揚崑曲為宗旨的非營利藝術機構。崑曲是中國現存歷史悠久、成就輝煌的傳統表演藝術，對中國文學、戲劇、音樂、舞蹈都有深遠的影響。2001年，崑曲名列聯合國教科文組織公布的第一批「人類口述、非物質文化遺產代表作」。

崑曲傳習班於1991年成立。聘請專業老師教導學員崑曲唱唸做表及鼓笛。現任主教老師有聞復林、史潔華、蔡青霖、殷海宜、吳德璋、程敏、周鳴、錢熠、賈永紅、徐煜源等。自1992年起，得到紐約州 藝術基金會傳習計畫的資助並受其監督。每年舉辦師生聯合公演。每星期六在法拉盛高中上課。疫情 期間增加周六、日網上上課。

崑曲社的主要活動有：崑曲公演、崑曲傳習、示範演講、以及學術研究等。崑曲社歷年來共舉辦近300場演講、示範及演出 。有關海外崑曲社資訊，請洽詢：[email protected]