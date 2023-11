魯賓藝術博物館 紐約鬧市探尋神祕喜馬拉雅

訪客圍繞旋轉樓梯繼續往上,將看到復刻的喜馬拉雅寺廟、當地信眾祈禱的牆壁,以及上百件雕塑、繪畫、紡織藏品。(記者張心/攝影)

繁忙熱鬧的紐約市曼哈頓中心,隱藏著一處僻靜優雅之所。上千件喜馬拉雅藝術藏品,將大洋彼岸世界之巔的神祕,復刻在這座數層高的魯賓藝術博物館 (Rubin Museum Of Art),將步入其中的訪客,逐漸代入一個充滿神性與敬畏的亞洲世界。

創立於2004年的魯賓藝術博物館,得益於熱愛喜馬拉雅歷史文化的魯賓夫婦(Shelley and Donald Rubin)。1970年代的某天,他們走在麥迪遜大道上,無意中看到藝術畫廊展示的唐卡,深深地被其神祕絢爛的風格吸引。從那以後,他們愛上了收藏喜馬拉雅藝術品,包括古老的佛教繪畫、雕塑 、文獻、紡織品等,最終在2004年買下Barneys紐約百貨的店址,將其改造成魯賓藝術博物館,向全世界的人們分享他們的收藏。

魯賓博物館特色的旋轉階梯觀覽模式。(記者張心/攝影)

★旋轉階梯 預示輪迴

不同於多數博物館的常規排布,魯賓藝術博物館的檢票像是一種儀式,從入口開始登上旋轉階梯的一剎那,便親身體會著喜馬拉雅文化中的「輪迴」與「轉世」過程。旋轉的上升階梯像是一種預示,從一層的博物館售票口、禮品店、餐廳向上走,逐漸遠離現實世界的喧囂。來到二樓時,已聽不到任何屬於這個城市的聲音,眼前鋪開的是一副世界地圖,詳細標注著喜馬拉雅文化的所在地,耳邊迴盪的是悠遠的山林與自然的聲音。

熱愛喜馬拉雅歷史文化的魯賓夫婦,向全世界的人們分享他們的收藏,包括古老的佛教繪畫、雕塑、文獻、紡織品等。(記者張心/攝影)

涵蓋著尼泊爾、不丹 、印度、西藏等地的喜馬拉雅文化,當地的居民以佛教作為最高的生活指示。博物館知識科普的起點,便以最遠可追溯到唐代的古老佛像、菩薩像、護法神像為「真實的教科書」,向訪客逐步講解著喜馬拉雅地區人們所信奉的靈魂核心。除了日常禮拜,虔誠的當地人,還將手製佛像、手繪唐卡、手工哈達等,看作日常生活中的重要組成部分,希望可以世代傳承這最原始、真實的文化。

★曼荼羅館 學會放下

了解完喜馬拉雅文化基礎知識的訪客,在走上第三層後,便會進入限定版的「曼荼羅體驗館」 (Mandala Lab),親身嘗試藝術家和宗教老師設計的「無常」知識體驗。在喜馬拉雅文化中,「萬物無常」是高深的人生課題,以此提醒人們「放下執著」。「曼荼羅體驗館」便是秉持這一宗旨,借助數字互動、現場遊戲、正念冥想、卡片繪畫等方式,邀請民眾在參與的過程中,體會「無常」的真諦和「放下」的果敢。

「曼荼羅體驗館」設計的正念冥想體驗項目。(記者張心/攝影)

疫情後的「曼荼羅體驗館」主題,聚焦在「將情緒轉化為智慧」,也是佛教中的「煩惱即菩提」思想,以期在系列體驗活動中,幫助訪客放下心中的負面情緒,走向內心的平靜與智慧。其中,網路上最多人分享的「網紅」打卡點,是藝術家設計的敲鑼體驗,即訪客可以借助大力的敲鐘,發洩內心壓抑的情緒,但繼而要將鐘降落在水池中,觀察震動造成的水波,體會煩惱產生的破壞力,及水終會回歸平靜的無常與治癒力。

「死亡不是終結」是魯賓博物館推出的、限定版喜馬拉雅死亡教育展覽。(記者張心/攝影)

★認識死亡 不是終結

隨著對喜馬拉雅文化了解的加深,訪客圍繞旋轉樓梯繼續往上,會看到復刻的喜馬拉雅寺廟、當地信眾祈禱的願桶,以及上百件雕塑、繪畫、紡織藏品。當走上博物館的最高層,映入眼簾的是一幅光影巨幕,上面投影著「死亡不是終結」(Death Is Not The End),來開啟限定版喜馬拉雅死亡教育的帷幕。

「死亡不是終結」是關於生死輪迴的展覽,主要講述佛教與基督教對生命和死亡的思考。(記者張心/攝影)

這場關於生死輪迴的展覽,主要講述佛教與基督教對生命和死亡的思考。其格局超過了喜馬拉雅文化範疇,結合東方與西方傳統宗教文化,向世人展示古聖先賢對死後靈魂世界歸宿的設想,傳達豁達、深遠、無畏的生命追求。詳情可參考:https://rubinmuseum.org/。