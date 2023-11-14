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人力中心中文學校兒童中秋繪畫賽 成績揭曉

記者許君達／紐約報導
幼兒組一等獎作品。(主辦方提供）
幼兒組一等獎作品。(主辦方提供）

華埠人力中心中文學校主辦的第11屆兒童中秋繪畫比賽結束，在全部近500名參賽者中，三個組別共90人獲獎。獲獎作品將集結成冊，於今年12月10日在線舉辦發布活動。

本屆比賽有兩個主題，分別為「中秋節的家庭記憶」和「日常生活的自畫像」，參賽者根據年齡分為幼兒、兒童和少年三個組別，總共決出90名獲獎者。今年的活動歷時兩個多月，共收到來自紐約市、州、美國其他州以及香港和台灣的參賽作評共486幅，比去年大量增加。活動至今已開展了11屆，報名人數逐年增多。

兒童組一等獎作品。(主辦方提供)
兒童組一等獎作品。(主辦方提供)

中文學校校長石蔚靜表示，舉辦兒童中秋繪畫比賽的宗旨是為在美國出生長大的孩子提供一個學習中華文化、了解中秋節內涵的平台，鼓勵他們在雙重文化背景的交集下，探索自己獨特的成長體驗，同時希望透過活動的參與，倡導家庭和諧，鞏固親子關係。

少年組一等獎作品。(主辦方提供)
少年組一等獎作品。(主辦方提供)

本屆比賽的評委由藝術家王玉環、鄧雅云和Jason Eisner擔任。每個組別分別設一個一等獎、兩個二等獎、三個三等獎、四個優勝獎和20個入圍獎。經過評審，伍子怡、陳松延和尹家芸分別獲得幼兒組、兒童組和少年組的一等獎。一等獎得主將獲得獎金100元，二等獎和三等獎的獎金分別為80元和60元。

華埠 紐約市 入圍

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