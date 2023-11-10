退伍軍人日 訪戰爭紀念地 憶美國歷史

布碌崙大軍廣場曾是獨立戰爭時期的一個重要戰場所在地。 (Shutterstock)

退伍軍人日正逢秋末，天氣尚未很冷，適合全家出遊。除了參與各地的大遊行外，參觀一下退伍軍人或戰爭英雄的紀念設施、在憑弔中溫習歷史，也是不錯的活動。紐約雖然沒有華府阿靈頓國家公墓那樣規模恢弘的紀念場所，但各種歷史的印記也足夠豐富。

歷年退伍軍人日，華裔退伍軍人會都會向忠烈祠敬獻花圈以表紀念。(記者許君達／攝影)

獨立戰爭 首場大戰在布碌崙

1776年8月，從波士頓向南撤退的英軍攻占史泰登島，並以優勢兵力和精良的裝備準備撲向駐紮在曼哈頓 島和紐約城附近的北美大陸軍，史稱長島會戰或稱為布碌崙（布魯克林）會戰。戰役的主要戰場發生在今天的布碌崙大軍廣場(Grand Army Plaza)以及展望公園(Prospect Park)附近，最終大陸軍無力抵擋，然而包括華盛頓在內的重要指揮官和主力部隊卻趁著暗夜和濃霧成功撤回曼哈頓，為未來的反攻和勝利保存了火種。

位於布碌崙格林堡公園內的囚船烈士紀念碑呈燈塔造型，是紐約市內規模最大的獨立戰爭紀念地標。(市公園局資料照片）

今天，在布碌崙還能看到不少有關這場戰役的歷史點滴。除了設計成凱旋門形象的大軍廣場外，在當時作為防禦陣地的展望公園內，還有兩座小型紀念碑，分別是位於公園東北部的東安橡樹紀念碑(Dongan Oak Monument)以及為紀念當時為了掩護華盛頓撤退而死戰不退、付出了重大犧牲的馬里蘭民兵團的馬里蘭紀念碑(Maryland Monument)。

除此之外，位於格林堡公園(Fort Greene Park)中心位置的「囚船烈士紀念碑」(Prison Ship Martyrs Monument)則是紐約市內規模最大的獨立戰爭死難者紀念碑。在英軍佔領紐約後，將大量被抓捕的戰俘囚禁在停泊於東河上的一些軍艦內，但囚船的條件極差，造成了過萬人員死亡。這座高達149呎的紀念碑就是為紀念這些獨立戰爭死難者而於1908年建設的。

美國內戰 格蘭特將軍長眠地

在距離哥倫比亞大學所在的曼哈頓晨邊高地(Morningside Heigts)不遠的哈德遜河岸邊高坡上，有一座新古典主義建築高聳，那便是格蘭特將軍國家紀念堂(General Grant National Memorial)。目前紀念堂每周三至周日免費開放，公眾可以進入陵墓內部瞻仰格蘭特將軍夫婦的石棺。

格蘭特將軍紀念館是美國少見的開放式陵墓建築，格蘭特夫妻的石棺擺在大廳中央，可供參觀。(記者許君達／攝影)

聯邦軍總司令格蘭特將軍(Ulysses S. Grant)是美國內戰的代表性人物，為聯邦真正意義上的重新統一立下汗馬功勞，並於1868年當選總統。

格蘭特將軍紀念堂。(記者許君達／攝影) 格蘭特紀念館建築內部豪華且莊嚴。(記者許君達／攝影)

格蘭特1885年病逝後，時任紐約市長決定在市內為他擇地安葬。經過長時間的討論和設計，紀念館最終於1897年建成。中國的晚清名臣李鴻章與格蘭特私交甚篤，1896年李鴻章訪美時，為他的故友贈送了一棵銀杏樹。目前，這棵「李鴻章樹」位於紀念堂後方，樹前還有一塊銅牌，上面以中英雙語刻有李鴻章對格蘭特的寄語。

華裔 軍人 曼哈頓華埠忠烈祠

華裔美國人是書寫了美國當代歷史的重要一分子，華人參軍報國的歷史就是最好的證明。如今，在曼哈頓華埠的中心位置，有一座灰色的中式石牌坊，上書「華裔軍人忠烈坊」，它與旁邊的林則徐雕像一道，既構成了華埠的地標性景觀，也分別代表了華人在故土和新家的奮鬥歷史。

忠烈坊所在的廣場今天被命名為「劉錦廣場」(Kimlau Square)，旨在紀念二戰期間為美國捐軀的華裔飛行員劉錦(Benjamin Ralph Kimlau)。劉錦1918年生於麻州，在賓夕法尼亞軍事學院畢業後，先進入陸軍砲兵部隊，二戰開始後，劉錦轉入陸軍航空隊，並被分配到戰況慘烈的太平洋戰場。1944年3月4日，劉錦在位於新幾內亞島附近的一次轟炸任務中，座機不幸被日軍擊落。他所在的第380轟炸大隊此後則因隊員們的英雄氣概和獻身精神而獲得了兩枚總統單位表彰(Benjamin Ralph Kimlau)。

華裔軍人忠烈坊。(記者顏嘉瑩／攝影)