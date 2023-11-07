「落在紐約的灰」法拉盛首映 民眾爭睹

美國著名獨立電影人梁晨編劇執導並主演的「落在紐約的灰」，日前在法拉盛圖書館舉行首映，吸引了大批觀眾參與。(記者高雲兒／攝影)

美國著名獨立電影人梁晨編劇執導並主演的「落在紐約的灰」(Stowaways)，於日前在法拉盛 圖書館舉行首映，吸引了大批觀眾參與；這部電影是由美南華文寫作協會會長秦鴻鈞的作品「單程機票」改編而來，深刻探討了赴美第一代移民 的生活，以及他們在異鄉面對的困境和抉擇。

梁晨在海外生活長達四十多年，常關注華人 移民等議題，30年前，他就曾參與拍攝講述上海知青丁尚彪，在日本打黑工15年的紀錄片「含淚活著」；他介紹這項獲得16項國際大獎的「落在紐約的灰」，以兩條故事線講述新老華裔移民在美國遇到的苦難和困境，而之所以取名為「落在紐約的灰」，是因為在華人移民眾多的紐約，華人就好像落在紐約的灰塵，「活得十分卑微，總是低人一等」。

對於此次放映會，梁晨說他在法拉盛生活過十多年，而且片中大量出現法拉盛的街景，能夠在法拉盛舉行放映會是他的心願。(記者高雲兒／攝影)

他指出，雖然電影著重描寫了上世紀90年代的華人移民，但與當代的在美華人移民仍然存在許多相似之處，包括對情感的追求、對國外生活的探索、以及快樂、辛酸、無奈等情感，這些議題一直都是移民永恆的主題，「華人離鄉背井，懷著不甘於現狀的心情，試圖改變命運」。

對於此次放映會，梁晨說他在法拉盛生活過十多年，而且片中大量出現法拉盛的街景，能夠在法拉盛舉行放映會是他的心願；在電影的表現手法，他稱自己用意識流的表現手法來表現此篇，「我更想讓觀眾代入情绪，體會心情，而不要集中於看故事」。

法拉盛圖書館新移民部總監陳曦稱，該片受到巨大歡迎，一共放映兩日，4日放映會座無虛席，5日的放映會更有觀眾站在放映廳後排，爭取一睹影片。(記者高雲兒／攝影)

他也希望藉此片讓華人移民看了有所觸動，「很多人是渾渾噩噩，沒有生活目標的，哪怕你想開個奶茶店，或者你想娶個漂亮姑娘，那也是好的，人就怕沒有目標」。

法拉盛圖書館新移民部總監陳曦稱，該片受到巨大歡迎，一共放映兩日，4日放映會座無虛席，5日的放映會更有觀眾站在放映廳後排，爭取一睹影片。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛圖書館新移民部總監陳曦稱，該片受到巨大歡迎，一共放映兩日，4日放映會座無虛席，5日的放映會更有觀眾站在放映廳後排，爭取一睹影片。市議員黃敏儀參與了首映禮。