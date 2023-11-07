台灣鐵琴家蘇郁涵 8日布碌崙辦音樂會

旅美台灣爵士鐵琴家蘇郁涵，將在布碌崙發表新專輯。(駐紐約台北文化中心提供)

旅居紐約的台灣爵士鐵琴家蘇郁涵即將發行個人的第四張專輯「自由的姿態」，並將於11月8日(周三)在布碌崙 (布魯克林)的ShapeShifter Lab舉辦專輯發表音樂會。

蘇郁涵此前出版的三張專輯都收穫了好評，曾獲台灣金音創作獎的「年度最佳專輯」、「最佳爵士專輯」、「最佳爵士單曲」、「最佳樂手」、「最佳新人」，並多次入圍 金曲獎「最佳演奏類專輯」、「最佳作曲人」，「最佳專輯製作人」、「最佳演奏錄音專輯」等獎項，還獲得過Downbeat和All About Jazz年度最佳專輯。美國爵士樂 領域的重要刊物Downbeat曾評價蘇郁涵「像一本最好的小說，說盡了所有的美好」。

「自由的姿態」是蘇郁涵的第四張專輯，由她在紐約的樂團演奏錄製，專輯封面的視覺設計也由多位台灣藝術家操刀，包括藝術家胡農欣、攝影家黃國恆和舞者唐曉柔。

蘇郁涵的發布會定於11月8日晚8時開始，地址布碌崙市中心聯合街(Union St.)837號，購票網址https://shapeshifterplus.org/product/yuhan/。