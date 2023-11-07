我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

台灣鐵琴家蘇郁涵 8日布碌崙辦音樂會

記者許君達／紐約報導
旅美台灣爵士鐵琴家蘇郁涵，將在布碌崙發表新專輯。(駐紐約台北文化中心提供)
旅美台灣爵士鐵琴家蘇郁涵，將在布碌崙發表新專輯。(駐紐約台北文化中心提供)

旅居紐約的台灣爵士鐵琴家蘇郁涵即將發行個人的第四張專輯「自由的姿態」，並將於11月8日(周三)在布碌崙(布魯克林)的ShapeShifter Lab舉辦專輯發表音樂會。

蘇郁涵此前出版的三張專輯都收穫了好評，曾獲台灣金音創作獎的「年度最佳專輯」、「最佳爵士專輯」、「最佳爵士單曲」、「最佳樂手」、「最佳新人」，並多次入圍金曲獎「最佳演奏類專輯」、「最佳作曲人」，「最佳專輯製作人」、「最佳演奏錄音專輯」等獎項，還獲得過Downbeat和All About Jazz年度最佳專輯。美國爵士樂領域的重要刊物Downbeat曾評價蘇郁涵「像一本最好的小說，說盡了所有的美好」。

「自由的姿態」是蘇郁涵的第四張專輯，由她在紐約的樂團演奏錄製，專輯封面的視覺設計也由多位台灣藝術家操刀，包括藝術家胡農欣、攝影家黃國恆和舞者唐曉柔。

蘇郁涵的發布會定於11月8日晚8時開始，地址布碌崙市中心聯合街(Union St.)837號，購票網址https://shapeshifterplus.org/product/yuhan/。

布碌崙 爵士樂 入圍

上一則

民主黨候選人阿德勒 被爆可疑捐款

下一則

王嘉廉社區醫療中心 免費打流感、新冠疫苗

延伸閱讀

樂壇天后誰最厲害？她這張專輯銷量贏過瑪丹娜、泰勒絲

樂壇天后誰最厲害？她這張專輯銷量贏過瑪丹娜、泰勒絲
Revel 11/18撤出紐約 攻電動出租車、充電站

Revel 11/18撤出紐約 攻電動出租車、充電站
網路求職被誆稱要先匯款 布碌崙華女破財2千元

網路求職被誆稱要先匯款 布碌崙華女破財2千元
布碌崙橋底拱門重啟 首辦社區活動

布碌崙橋底拱門重啟 首辦社區活動

熱門新聞

(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
紐約市政府在蘭德爾島搭蓋大型帳篷，可收容2000名無證移民，但也顯現紐約市已經很難再找到足以收容無證客的適合地點和住所。(記者許振輝／攝影)

慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了

2023-10-31 02:30
紐約兩戶人家因住房的噪音問題起爭執，嫌犯帕斯掏出手槍將鄰居槍殺身亡。(截自X平台影片)

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

2023-11-01 19:43
長島納蘇郡曼哈塞一名六歲男孩因為將萬聖節糖果放錯地方，被一華裔男子拔槍相向，該男子已被逮捕控罪。(納蘇郡警方提供)

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

2023-10-30 07:50
新聞網站Semafor獨家報導，指拜登總統上周在一個白宮私人會議上，對紐約時報17日加薩醫院爆炸事件的新聞報導表達了憤怒。（路透資料照）

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

2023-10-30 17:46
身分不明的華女數天前開始投靠8大道一家按摩店。(龔先生提供)

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

2023-11-04 14:19

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝