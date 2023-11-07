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華人善終基金會「粵劇知音」 吸引近千人

記者張心／紐約報導
華人善終基金會舉辦「粵韻名劇會知音」兩場活動，吸引近千位民眾共襄盛舉。(記者張心／攝影)
華人善終基金會舉辦「粵韻名劇會知音」兩場活動，吸引近千位民眾共襄盛舉。(記者張心／攝影)

華人善終基金會於日前在華埠紐約中華公所中山大禮堂，舉辦「粵韻名劇會知音」活動，吸引近千位民眾共襄盛舉。

華人善終基金會舉辦「粵韻名劇會知音」兩場活動，吸引近千位民眾共襄盛舉。(記者張心...
華人善終基金會舉辦「粵韻名劇會知音」兩場活動，吸引近千位民眾共襄盛舉。(記者張心／攝影)

華人善終基金會主席陳麥潔明表示，基金會在2018年和2019年於法拉盛文藝中心順利舉辦該活動後，因為疫情的影響，中間隔多年未能和大家見面，如今能夠再次演出，感恩觀眾的支持。紐約振興粵劇研藝中心如今成立已經四年，演職人員在此期間從不敢偷懶，每星期堅持排練，為的就是再將「粵韻名劇會知音」活動呈現在舞台，不讓各界朋友失望。

華人善終基金會舉辦「粵韻名劇會知音」兩場活動，吸引近千位民眾共襄盛舉。(記者張心...
華人善終基金會舉辦「粵韻名劇會知音」兩場活動，吸引近千位民眾共襄盛舉。(記者張心／攝影)

「非常高興再次舉辦廣東粵劇活動，華埠社區有眾多粵劇愛好者，華人善終基金會要舉辦與以往不同，並能吸引社區民眾喜愛的活動，給大家帶來難忘的回憶。」來自香港的陳麥潔明說，粵劇文藝表演能讓在美華人更深入了解粵劇文化，粵劇表演既富教育意義又具娛樂性，故事內容包羅萬象，深受民眾喜愛。

華人善終基金會舉辦「粵韻名劇會知音」兩場活動，吸引近千位民眾共襄盛舉。(記者張心...
華人善終基金會舉辦「粵韻名劇會知音」兩場活動，吸引近千位民眾共襄盛舉。(記者張心／攝影)

「粵韻名劇會知音」邀請許多粵劇精英表演，包括趙從斌、丁柳英、伍國榮、黃宇星、羅偉華、桂蓮、邵慶儀、盧翠園、廖小梅等，帶來「梨花送枕」、「西河會」、「柳毅傳書」、「折梅巧遇」、「落水夢會」、「得勝令」、「君臣肝膽」、「五郎救弟」、「斷臂說文龍」、「李後主歸天」、「花蕊夫人之去國提詞」、「胡風漢月倆牽情」等經典曲目。

華人 華埠 法拉盛

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