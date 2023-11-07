亞裔影人Frank Chi 獲美國銀行鄰里建設者獎

美國銀行 「鄰里建設者社會平等獎」(NBSE)獲獎者名單日前揭曉，亞裔電影製作人Frank Chi獲獎。(Bank of America)

美國銀行(Bank of America) 「鄰里建設者社會平等獎」(NBSE)獲獎者名單日前揭曉，亞裔電影 製作人Frank Chi獲獎；今年一共有六位來自不同領域的人士獲獎，表彰他們在全國範圍內促進社會平等和經濟機會方面，扮演重要角色。

NBSE是美國銀行標誌性慈善項目「鄰里建設」(Neighborhood Builders)的延伸，是全美最大、歷史最悠久的非營利性領導力發展慈善投資 項目之一。今年，該銀行投資2400萬元，通過「鄰里建設者」和「鄰里冠軍」計畫支持非營利組織的領導力和可持續發展。每位獲獎者都獲得了向其選擇的非營利組織捐贈20萬元的機會，並有資格參加為期一年的「鄰里建設者領導力計畫」，該計畫旨在提供戰略增長和發展培訓，幫助組織取得長期成功。

Frank Chi是一位電影製作人和創作人，他的作品圍繞美國生活中的正義和包容展開敘述，其中包括執導關於華裔籃球明星林書豪和亞裔經歷的紀錄片「林來瘋傳奇」(38 AT THE GARDEN)，影片宣傳那些不畏艱險、打破陳規的領導者。Frank Chi表示，將NBSE獎金用於支持亞裔美國媒體中心，致力於講述和傳達亞裔美國人豐富多元的故事和經歷。

其餘獲獎者包括Servicios de La Raza總裁兼首席執行官岡薩雷斯(Rudolf Gonzales)；退休 教育家李Opal Lee；說唱歌手貝利(Brandon Salaam Bailey)；Accion Opportunity Fund執行長烏魯蒂亞(Luz Urrutia)；美國印第安人大學基金總裁兼執行長瓦新揚皮(Cheryl Crazy Bull Wacinyanpi Win)。