節日氣氛漸濃 炒熱假日市集

布萊恩公園假日市集。(布萊恩公園提供)

秋天已至，冬季將臨，萬聖節、感恩節、聖誕節 和跨年日如數到來之際，通常從11月初持續至次年1月初的假日季(Holiday Season)已拉開帷幕。在此期間，不僅各大節慶活動會逐一展開，還會有季節促銷、點亮儀式或裝飾典禮等，帶來濃厚的節日氣氛。

其中，市集是假日季的重要組成部分之一，每年都吸引大量的遊客和市民。作為獨特的購物和社交體驗，它不僅是感受氣氛和拍照打卡的必到之處，還設有攤位售賣手工藝品、食品和飲料，如聖誕糖果、熱葡萄酒等，是慶祝這一特殊季節的必要元素。

聯合廣場假日市集。（取自聯合廣場共同發展機構）

- 聯合廣場(Union Square)假日市集

聯合廣場假日市集作為全市最受歡迎的節慶市場之一，通常在每年的11月中至12月底期間舉行，其地理位置也極大便利了前去遊玩的各個家庭。此市集以豐富多樣的商品和美食著稱，現場攤位提供各種美食和飲品，從熱巧克力、烤栗子到國際美食應有盡有。

今年，市集擁有約200個攤位，商品囊括圍巾、帽子、手套、香皂、蠟燭、藝術品和家居用品等，現場還將不時有歌手吟唱聖誕歌，以及一系列的娛樂活動和表演。街頭藝人、音樂家和表演者會聚集在市場周圍，為遊客提供免費演出，增添歡樂和節慶氛圍。

聯合廣場假日市集。（取自聯合廣場共同發展機構）

今年聯合廣場的市集開放時間為11月16日至12月24日，時間為周一至周五上午11時至夜晚8時，周六上午10時至夜晚8時，感恩節當日休息，地點為曼哈頓 14街聯合廣場。

- 布萊恩公園(Bryant Park)假日市集

布萊恩公園則是極具地標性且冬季最受期待的活動之一，通常從11月初持續到1月初。它位於曼哈頓中心地帶的大型公共公園，秋冬季到來便會成為一個充滿歡樂和光彩奪目的「仙境」。整個市場由上百個精緻的小木屋組成，每個小木屋都裝飾得異常漂亮，營造出一個溫馨而歡快的節慶氛圍。

布萊恩公園假日市集溜冰場。(記者劉梓祁／攝影)

在這裡，將有超過125家如同精品店的小商家，因此它也得名「冬季村」，商品從手工藝品、藝術品、珠寶到節慶裝飾品和美食等應有盡有。這些商品多由當地藝術家和工匠製作，具有高度的獨特性和創意，不論是年輕人、老年人，甚至寵物都能找到合適的選擇。除了購物，現場還有一系列的娛樂活動和戶外溜冰場，充滿歡樂和溫馨的體驗。

今年的市集開放時間為10月27日至次年1月2日，時間為每日上午11時至夜晚8時。地點為曼哈頓40街和42街以及第五大道和第六大道交界處。

布萊恩公園假日市集溜冰場。(記者劉梓祁／攝影)

- 大中央火車站(Grand Central Terminal)假日市集

作為連接全市和全州的重要交通樞紐，大中央火車站每日有百萬客流造訪，而在聖誕節臨近的六個星期內，這個歷史悠久且華麗的空間，將吸引成千上萬的遊人到訪。今年將有超過70家商家提供各種各樣的商品，但和其他市集不同的是，當中將不包含食物和飲料。

大中央火車站假日市集。（取自大中央車站）

然而，此市集的一大優勢是它位於大中央車站 ，而且是少數位於室內的市集之一，如果恰逢天氣太冷或雨雪天氣，遊人可以隨時進入車站，在溫暖的環境中享受節日的溫馨氣氛。