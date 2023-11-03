★擊碎南瓜活動

位於曼哈頓 西村附近的哈德遜公園(Hudson River Park)將於4日(周六)上午11時至下午2時間在園內84號碼頭(Pier 84)舉辦「擊碎南瓜」(Pumpkin Smash)活動。作為最受歡迎的秋季活動之一，主辦方希望透過可持續的方式來慶祝萬聖節 和紅葉時節。所有到場的家庭將得到15分鐘玩耍時間，並可使用球棒、錘子或鏟子將南瓜打成最小碎片，並有機會與園方一同將南瓜分解並重新作為堆肥利用。活動結束後，將有專人講解堆肥運作方式，以及品味飲料、臉部彩繪等適合全家的娛樂節目。活動免費，需自備南瓜及護目鏡，詳情可參考https://shorturl.at/kstVX。

★首屆家庭障礙賽挑戰

市公園局將於4日(周六)中午12時至下午3時在曼哈頓下東城旁的巴魯赫遊樂場(Baruch Playground)舉辦「家庭障礙賽挑戰」。作為有史以來的第一次家庭參與的障礙賽挑戰，到場家庭將有機會參與各種從簡單到困難的障礙遊戲，包括穿越欄架、貨物網、充氣物品和臨場思維探索等。該活動旨在鼓勵家庭一同參與，促進親子互動，同時提供一個愉快而有趣的運動機會。活動免費對公眾開放，參加者需穿著運動鞋。完成挑戰後，各家庭可以在場地上放鬆身心，參加其它大型遊戲。詳情可參考https://shorturl.at/adotN。

★秋季節慶活動

皇后區市議員威廉姆斯(Nantasha Williams)和地區市政部門將於4日(周六)下午1時至下午4時在韋安達公園(Wayanda Park)舉辦秋季節慶(Fall Festival)，到場家庭均能得到參與各類活動的機會，包括領取充氣玩具、製作手工藝品、舞蹈音樂聚會或挑選南瓜等。主辦方不僅鼓勵所有參加者穿著自己的萬聖節服裝，還希望各家庭在玩樂的同時，能夠共同建立美好的回憶，加深家庭間的聯繫，享受一個愉快的秋日時光。本活動免費且無需報名，詳情可參考https://shorturl.at/vB246。

★慶祝排燈節

布碌崙(布魯克林)海洋公園聯盟(Marine Park Alliance)將於4日(周六)下午5時至6時在園內卡羅社區中心(Carmine Carro Community Center)舉辦慶祝印度 節日「排燈節」(Diwali)活動。作為亞裔社區的重要傳統節日，其被印度裔社群視作最重要的節日，慶祝方式包括點燈祈福、交換禮物和拜訪親友等。活動現場將有精彩的文化表演、印度音樂、傳統印度美食和精心準備的節慶氛圍，以令全社區一同體驗充滿歡樂和意義的印度傳統節慶。詳情可參考https://shorturl.at/aiBUY。