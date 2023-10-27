萬聖節遊行 10月31日嗨翻格林威治村

格林威治村萬聖節遊行。(本報檔案照)

萬聖節 即將到來，作為「不夜城」的紐約市 自然不會令人失望，從鬼屋參訪、南瓜燈展到寵物變裝賽等各類活動應有盡有，其中被譽為標誌性年度活動之一的「格林威治村萬聖節遊行」(Village Halloween Parade)更是重頭戲，將於10月31日(周二)展開；為迎接萬聖節，當地的餐廳酒吧也在裝飾和菜單上下功夫，推出造型毛骨悚然的美食、甜品與調飲等，而步行在經典連排屋的街區上，能發現幾乎家家戶戶都在門口做了萬聖節裝飾，非常用心。

★主題「顛倒」 要翻天覆地

今年迎來第50屆的格林威治村萬聖節遊行，是全美規模最大的萬聖節狂歡活動，還被列為是「死前一定要做的100件事之一」，每年至少吸引逾5萬人參與；當晚，各花車方陣、樂隊木偶和精心打扮的參與者們，將在女性美國表演藝術家、作曲家和作家Laurie Anderson的帶領下前進，此次活動也同時紀念其已逝世十年的伴侶、歌手Lou Reed。

格林威治村萬聖節遊行。(本報檔案照)

主辦方宣布，今年遊行的主題是「顛倒」(Upside Down Inside Out)，因近幾年世界陷入動盪而受到的啟發，許多人的生命都發生了翻天覆地的變化，也因此變得內傾而不是外向，「萬聖節遊行一直強調的是一個夜晚的轉變，但過去這混亂的一年，更是令人在實現夢想及成為幻想中最真實的自己之間遊走。」

迎合萬聖節，西村居民都會裝上應景的裝飾。(記者顏潔恩/攝影)

遊行將於10月31日(周二)晚7時開始，參與遊行的民眾需提前到場，路線將從第六大道交堅尼路(Canal St.)交口開始，沿六大道一路向北行進至15街；無法到場觀看的民眾，也可通過「波譜新聞紐約一台」(NY1)觀看現場轉播。

迎合萬聖節，西村居民都會裝上應景的裝飾。(記者顏潔恩/攝影)

★餐廳酒吧 推限定菜品

主題餐廳和酒吧是體驗萬聖節文化的另一個常見方式，走進店家精心布置的裝置藝術內，彷彿真的置身在另一個現實中；萬聖節限定菜品、特飲不僅氛圍感拉滿，造型也很令人眼前一亮，民眾不妨打卡這些地點，為平日裡普通的用餐體驗增添趣味。

格林威治村萬聖節遊行。(本報檔案照)

位於西村的餐廳Mad Morton，每年10月僅為期一個月推出快閃活動「瘋狂科學怪人雞尾酒實驗室」(Frankenstein's Mad scientists cocktails lab)，邀請民眾闖入弗蘭克斯坦的實驗室，被神秘的毒藥、仙丹飲品所包圍；配套是每人22元起跳，全長90分鐘的體驗，包括調酒師指導調一杯屬於自己的雞尾酒、萬聖節元素的合影機會，當然喜歡的話還可以再下單其他特飲。

同樣位於西村的歐洲餐廳Sveta，也會在萬聖節期間推出限定菜品，用餐者也可抱著冒險精神向調酒師點一杯神秘調飲，每次都會獲得不同驚喜；菜品方面，「鬧鬼的牛排滑塊」、「花椰菜吃人花」等從食品到擺盤色澤豔麗，網路上也有不錯評價，值得一試。

迎合萬聖節，西村居民都會裝上應景的裝飾。(記者顏潔恩/攝影)

★住宅裝飾 畫面感十足

對酒吧不感興趣、或是有預算的民眾，也可選擇在天氣晴朗時來到西村逛逛，不難發現許多屋主都注入了心血，為這個屬於「妖魔鬼怪」的節日大展身手；大宅門有擺放的南瓜、象徵秋天的橙棕色落葉、白紗網、蝙蝠、墓碑、鮮血等，有條件的還會擺放巨型骷髏人、蜘蛛、真人大小的恐怖人偶等等，十分應景，拍起照來畫面感十足。

迎合萬聖節，西村居民都會裝上應景的裝飾。(記者顏潔恩/攝影)

建議民眾從西4街地鐵站 下車後，往Waverly Place、Bank街、Perry街、西8至11街等一帶閒逛，可坐在台階上與裝飾品合影，但切記這一片仍是住宅區，請避免製造噪音和做出給居民帶來不便的行為。