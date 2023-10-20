紐約建築開放日 逾300隱密點 限時3天免費任你遊

紐約建築開放日將於本月20日(周五)至22日(周日)舉辦。(Open House New York官網)

紐約建築開放日(Open House New York)將於本月20日(周五)至22日(周日)揭開神秘面紗，超過300個本地神秘建築，限時三天免費對外開放。這些建築覆蓋全市五大區，匯聚各類風格，帶領民眾穿越時空，旨在鼓勵更多的人深入了解紐約這座城市，感受它的獨特之處。

紐約建築開放日始於2003年，當時共推出及開放84個地點，以供民眾參觀並提供解說，今年建築開放日則擴增至300個地點。開放日的參加人數從第一年的4萬5000人，一躍至近年的10多萬人。

這些有著豐富文化氣息並且精心雕琢的特色建築，往往隱藏在大公司的內部，或是私密的政府機構，或是在某一大樓平台，它們平常都不對外開放。和一般的觀光 景點不同，就算是住在這個城市的老紐約客，往往也只是聞其名，卻不得其門而入。

冷戰基地 布碌崙 陸軍碼頭

此次對外開放的地點，包括布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)，這座碼頭給人的初印象是一座龐大的米黃色水泥建築，透露著冷戰時期的神秘氛圍。

陸軍碼頭建於1919年，為當時全球最大的鋼筋水泥建築，曾作為軍隊資源儲存和供給的倉庫，尤其在二戰期間，它扮演了美國支援歐洲戰場的主要軍事和後勤供給基地的角色。著名搖滾歌手貓王(Elvis Presley)還曾於1958年9月從這裡登船前往德國，吸引眾多粉絲和媒體記者前來為他送行。如今，許多科技和影視製作公司將這裡作為基地，使它成為一個多元化的創新中心。

布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)最初給人的印象是一座龐大的米黃色水泥建築，透露著冷戰時期的神秘氛圍。(Open House New York官網)

麥迪遜花園 玻璃中庭

位於曼哈頓中城麥迪遜大道550號的麥迪遜花園(Madison Garden)，則將在這一次開放日活動中向遊客敞開神秘的大門。在花園內，建築物的折線屋頂、玻璃中庭的分層景觀、與針葉樹、開花灌木和花園墻壁的彎曲石雕融為一體，帶來與眾不同的奇妙景觀。

麥迪遜550號俱樂部。(取自俱樂部官網) 曼哈頓中城麥迪遜大道550號的麥迪遜花園(Madison Garden)被設想為中城峽谷般的品質與哈德遜河柵欄的結合。(Open House New York 官網)

肯特25號 提供屋頂雞尾酒

位於布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)的肯特25號(25 Kent)，是40多年來在這個街區建造的第一座獨特建築。肯特25號被視作創新中心，科技、創意、設計、生產和輕工製造行業均在其中，其獨特的紅磚和玻璃建築組合，通過時尚的設計和令人驚嘆的景觀，凸顯了建築特色與絕妙的光線效果。同時，它還包括充足的戶外空間，內含公共屋頂平台和私人屋頂，可一覽無餘地欣賞曼哈頓天際線和布碌崙中心無與倫比的景觀。開放日活動期間，肯特25號將舉辦當地現場DJ表演，並提供免費屋頂雞尾酒。

肯特25號(25 Kent)這座擁有50萬平方英尺的商業辦公樓是40多年來在威廉斯堡建造的第一座特別建築。(Open House New York官網)

巴托佩爾宅邸 希臘內飾

巴托佩爾宅邸博物館 (Bartow Pell Mansion Museum)是布朗士佩勒姆灣公園(Pelham Bay Park)僅存的一座19世紀鄉村莊園，它是國家歷史地標，擁有全國最好的希臘復興式內飾之一，莊園致力保護和維護歷史悠久的希臘復興建築和馬車房，以及博物館的藏品、花園和周圍景觀。