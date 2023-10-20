周末好處去／2023大都會節

2023大都會 節

大都會節(MetFest)將於21日(周六)回歸，在當日中午12時至下午6時於大都會博物館 舉辦。博物館的街區派對也將再次回歸，帶來現場音樂、充滿活力的表演以及適合各個年齡段、由藝術家主導的互動式體驗。從非洲音樂和全球街頭美食到實踐藝術活動，民眾可在此享受一個下午的文化冒險，並慶祝紐約市的創意精神。室外活動免費，憑博物館門票可免費參加室內活動。活動詳情可瀏覽官網：https://shorturl.at/kuLSZ。

總督島南瓜角

總督島(Governors Island)一年一度的免費南瓜地和秋季節(Pumpkin Point)活動將於2023年重返諾蘭公園(Nolan Park)，邀請參觀者在本月21日(周六)至22日(周日)上午10時至下午5時免費挑選自己中意的南瓜，主辦方建議參與者當天早點到場，確保能挑選到南瓜，每個家庭僅限領取一個南瓜。總督島食品攤販則將在每周末在現場出售秋季主題的食品和飲料。詳情可瀏覽官網：https://shorturl.at/etwE7。

布碌崙大橋公園豐收節(Brooklyn Bridge Park's Harvest Festival)，將於21日(周六)上午11時至下午4時，在六號碼頭(Pier 6)舉辦，此節日旨在為社區民眾帶來樂趣和留下永久的回憶，通過藝術遊行活動和手工製作藝術品、面部彩繪、講故事等各類活動慶祝季節的變化，民眾也可參觀南瓜地，挑選屬於自己的迷你南瓜並裝飾它。該活動免費向公眾開放，無需提前註冊或門票，詳情請瀏覽官網：https://shorturl.at/blw17

可以吃的行為藝術

泰國藝術家Rirkrit Tiravanija將在現代藝術博物館PS1(MoMa PS1)進行行為藝術展演，展覽以「無題1990」作為主題，在本月13日至11月11日(周六)的每個周末中午12時，藝術家助理將在現場表演行為藝術「炒泰式米粉」。Rirkrit Tiravanija以將泰國烹飪和食材融入作品而聞名，他說：「在一場烹飪和用餐的集體行為中，我希望能夠跨越物理和想像的境界。」該展覽將追溯他40年的藝術生涯，展出了100多件作品，詳情請瀏覽：https://shorturl.at/vRT59。