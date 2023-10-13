市府慶萬聖節活動 華埠周邊街區開放

市府宣布紐約第二屆萬聖節活動將於14日啟動。(美聯社)

市長亞當斯 (Eric Adams)和市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)日前宣布，第二屆萬聖節 活動「不給糖就不讓過」(Trick-or-Streets)活動將於14日(周五)起回歸，並延續至月底，市府將啟用開放街道、廣場以及多個通道來歡慶萬聖節，擴大行人和單車優先的街道。

今年「不給糖就不讓過」的規模將比去年擴大，也是有史以來第一次在全市五區舉行，將舉辦15場主要活動；目前市府已經公布首批參與活動的地點，其中曼哈頓華埠周邊的拉菲逸街(Lafayette St.)、春街(Spring Street)交肯美街(Kenmare St.)，將於21日(周六)下午3時至6時舉辦萬聖節慶祝活動。有意承辦活動的社區組織可登錄網站https://reurl.cc/dmyLa6，在18日(周三)前提交申請，參與地點的完整列表將於本月晚些時候在網上公布。

亞當斯表示，很高興能夠再次舉辦「不給糖就不讓過」活動，以確保紐約市 的年輕人能夠安全地享受萬聖節。他說，市府一直在努力創造性地充分利用市區的公共空間，使社區能夠以前所未有的方式團聚。他鼓勵任何有興趣舉辦活動的人申請加入，以此呈現紐約市有史以來最安全、最有趣的萬聖節。