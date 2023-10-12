周末好去處／哈德遜廣場雕塑展

哈德遜廣場雕塑 展

曼哈頓 中城哈德遜廣場(Hudson Yards)本周開展「VOYAGE」雕塑展，持續一周至10月15日(周日)，展出16個包含全球標誌性目的地的巨型人偶，囊括中國、義大利、日本、澳洲、希臘、西班牙、英國等地的文化、節日、歷史元素，這些雕塑作品由全球知名鮮花藝術家和紐約當地花卉商合作推出，藉由這些高達十呎的女性形象向傑出女性致敬。地址：哈德遜廣場20號，詳情可參考：https://reurl.cc/GKjEDZ。

氣候博物館特別展

紐約市氣候博館館(The Climate Museum)本周開展的「化石燃料的終結」(The End of Fossil Fuel)為免費展覽，詳細展示化石燃料對地球的破壞力，從多角度展示氣候變化的現狀，追溯全球氣候危機和環境不平等的根源，進而啟發觀者減少使用化石燃料，轉而重視可再生環保能源，並在了解科學的基礎上，帶著堅定樂觀的心態推動氣候平等。展覽地址：曼哈頓蘇豪區伍斯特街(Wooster St.)105號，詳情可參考：https://climatemuseum.org/visit。

大都會 印象派畫展

大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)近日推出法國印象派藝術展，其中以兩位知名畫家馬奈(Édouard Manet)及德加(Edgar Degas)的作品為主，向公眾展示來自19世紀的160幅印象派傑出畫作。此次畫展被譽為「2023秋季紐約最值得期待的展覽」，將持續至明年1月7日(周日)，展出地點為大都會博物館內的899畫廊；地址：曼哈頓第五大道1000號，詳情可參考：https://reurl.cc/y6LMa6。

夏加爾燈光秀沉浸展

紐約燈光大廳(Hall des Lumières)本周推出「夏加爾，巴黎-紐約」(Chagall, Paris-New York)沉浸展，超大比例投射法國畫家夏卡爾(Marc Chagall)、俄羅斯畫家康丁斯基(Wassily Kandinsky)的系列作品。為了帶領參觀者進入栩栩如生的藝術畫境，設計團隊將畫作投射到房頂、牆壁、地板…給觀眾360度的藝術世界天地。展覽將持續至明年；地址：曼哈頓錢伯斯街(Chambers St.)49號，詳情可參考：https://halldeslumieres.com/en。