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方書久八秩藝術回顧展 今日登場

記者高雲兒／紐約報導
方書久曾多次成功舉辦個人藝術大展，作品曾被美國總統雷根、泰國皇帝等多國元首，以及25個國家和地區的博物館、大學、王室收藏。(記者高雲兒／攝影)
方書久曾多次成功舉辦個人藝術大展，作品曾被美國總統雷根、泰國皇帝等多國元首，以及25個國家和地區的博物館、大學、王室收藏。(記者高雲兒／攝影)

世界日報文化藝廊將於6日(周五)到9日(周一)舉辦「心靈的呼喚-方書久八秩藝術回顧展」，展覽方書久的80餘幅經典畫作，包括油畫、版畫、雕塑和藝術設計等，彰顯他對藝術的無限熱情和對生命的深刻思考。

方書久曾多次成功舉辦個人藝術大展，作品曾被美國前總統雷根、泰國皇帝等多國元首，以及25個國家和地區的博物館、大學、王室收藏；作為世界知名的藝術家，他表示此次80幅作品，幾乎匯集了他過去50多年的大部分經典畫作，主要以獅子奔馬、龍騰虎躍、十二生肖等为主题，其中以虎為載體創作的「紅樓夢十二金釵圖」和「三國五虎大將」以及「水滸一百零八將」享譽全球。

說起為何會開始熱衷於描畫動物，他表示那是一次命運跟他開的玩笑。1975年，文革即將結束，許多老百姓都面飢寒交迫，但是社會仍然歌頌文革，方書久心中早有不滿；直到他在街頭看到一位農村老婦，乞求用兩個雞蛋換一斤糧票時，他再也按捺不住，將此事勾畫下來。

後來他因此事受到懲罰，且因為拒絕寫「檢查」，而只肯寫「情況說明」，被調任到動物園養動物，「後來我經過吳冠中的點撥，他說你就該畫老虎，堅持下去，必有大成」；方書久為觀察老虎的形態，他吃住在動物園，還參加老虎的解剖；為熟悉馬，他自費到內蒙古、新疆等地寫生，最後能將馬的形態和神情都描繪得栩栩如生。

他說，雖然的創作雖然形式上屬於西方，但內核卻還是東方式的「藉物抒懷」。他的「水滸一百零八將」，既展現傳統文化，也讚揚現代社會中各行各業的精英工作者；他以虎為主題，描畫春夏秋冬，實際是寫人生四季，有波瀾曲折。

方書久介紹，自己之所以舉辦此次展覽，是因為目前世界戰爭頻繁、紛亂不安，雖自己沒有能力改變，但願以自己手中的筆和心中的人情，為世界和平盡一份社會的責任，「人什麼時候都不可以放棄，要百折不撓」，這也是他給自己的座右銘。

該書畫展由即日起展出至9日(周一)，時間是早10時至下午5時，地點為皇后區白石鎮20大道141-07號三樓世界日報文化藝廊，聯繫電話(718)746-8889分機轉206。

改變方書久命運的「一斤兩個蛋」畫作。(記者高雲兒／攝影)
改變方書久命運的「一斤兩個蛋」畫作。(記者高雲兒／攝影)
如今已經80歲的方書久，仍和以前一樣關心社會，他介紹此次展覽的初衷，是為世界和平...
如今已經80歲的方書久，仍和以前一樣關心社會，他介紹此次展覽的初衷，是為世界和平盡一份社會的責任。(記者高雲兒／攝影)
「三國五虎大將」畫作。(記者高雲兒／攝影)
「三國五虎大將」畫作。(記者高雲兒／攝影)
十二生肖畫作。(記者高雲兒／攝影)
十二生肖畫作。(記者高雲兒／攝影)
世界日報文化藝廊將於6日到9日舉辦「舉辦心靈的呼喚-方書久八秩藝術回顧展」，展覽...
世界日報文化藝廊將於6日到9日舉辦「舉辦心靈的呼喚-方書久八秩藝術回顧展」，展覽方書久的80餘幅經典畫作。(記者高雲兒／攝影)

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