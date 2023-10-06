周末好去處／Moxy下東城街區派對

Moxy下東城街區派對

位於曼哈頓華埠 旁的Moxy精品酒店將於7日(周六)舉辦首屆街區派對，免費對外開放。活動期間，參與者有機會享受多種低價甚至免費的高端餐飲或購物體驗，參與活動的商家包括以爆款漢堡而聞名的Gotham Burger Social Club、紐約冰激凌博物館、精品咖啡商戶Coffee Uplifts People以及一些高端古董店等，酒店的大堂酒吧和行政酒廊也將同時開放供賓客享用，並配有樂隊和DJ表演。時間是7日下午3時至8時，地址曼哈頓包厘街(Bowery)145號。

日式傳統藝能表演

卡內基音樂廳的贊克廳(Zankel Hall)將於7日(周六)舉辦一場名為「爛漫」的日式藝能表演(Japanesque Entertainment Show)，並免費向公眾開放。在三個小時的表演中，來自日本 各地的20名演員將為紐約觀眾奉上包括和太鼓、武打、舞蹈、盂蘭盆舞和歌曲等多種原汁原味的日本傳統藝術，同時也會融合進一些廣受歡迎的日本現代流行文化元素，使觀眾不至乏味。活動時間是7日下午2時至5時，地點曼哈頓第七大道887號卡內基音樂廳Zankel Hall，可在售票處領取免費入場券，每人限領兩張。

曼哈頓「小紅燈塔」節

「小紅燈塔」(The Little Red Lighthouse)位於曼哈頓島西北部、華盛頓大橋下，是整個曼哈頓現存唯一的一座燈塔。市公園局將於7日(周六)在燈塔外舉辦一系列適合家庭參與的活動，包括童書朗讀、現場音樂、木偶戲等，同時會開放燈塔大門並提供導覽服務。導覽每次40分鐘，當日共舉辦八場，門票免費但先到先得、發完為止。活動時間是7日中午12時至下午4時，欲領取燈塔門票最好在中午之前抵達，地址曼哈頓華盛頓堡公園(Fort Washington Park)內。

「心目華埠」地標故事漫遊

社區機構「心目華埠」(Think!Chinatown)推出「地標故事」(Our Stories, Our Landmarks)項目，本周日將會在歷史悠久的「中華第一浸信教會」舉行免費分享會。屆時將提供專為項目製作的錄音，講述這處華埠古蹟的歷史故事。在分享會過後，志願者還會帶領訪客在華埠漫步，探尋發掘更多關於華埠的歷史記憶。活動時間10月8日(周日)下午4時開始，前半小時在教堂內舉辦分享會，4時30分至6時漫步華埠，地點曼哈頓披露街(Pell St.)21號。活動免費，但須提前註冊，註冊網址https://reurl.cc/nLDQp2。