佛光山紐約道場 培育青年信仰傳承

佛光山紐約道場此前推出「佛光青年助學計畫」，參加交流的青年日前從高雄總本山返回紐約，分享心得體驗。(主辦方提供)

佛光山紐約道場為培養美國學佛青年宗教情操與責任感，此前推出「佛光青年助學計畫」，鼓勵海外佛光青年回高雄總本山，參與國際青年大會和普門中學進行英文暑期營交流一個月活動；參加交流的青年日前從高雄總本山返回紐約，分享心得體驗。

據介紹，佛光山開山祖師星雲大師 的理念為「以教育 培養人才、以文化弘揚佛法」，紐約佛光協會秉承星雲大師「給」的精神，獎勵青年學子助學金返台，發心將日常學習的生活點滴，與普門中學「好苗子」計畫分享，傳遞真善美的好因好緣。

參加活動的紐約佛光青年Evan、Alice Lin、Eileen、Burton、Jaron等，在活動上分享這次學習的心得；紐約佛光青年團長周智杰是美國土生土長的美國華裔，五歲時就在紐約佛光中文學校就讀，他在聯合國會議中表示，抱著學習心態，努力服務奉獻；為弘揚人間佛教播種耕耘。紐約協會會長陳澄慧表示，未來的青年助學計畫會開放給社區青年， 「滴水之恩，湧泉相報」，從感恩中奉獻給佛教與社會大眾，從正面價值觀、利他利己，期望青年們能夠以信仰提升人格，奠定人生方向，擁有無限未來。

此外，佛光會紐約協會向Mandala Cafe捐贈3100元，由Mandala Cafe提供1900份餐點，幫助來紐約的無證客。Mandala Cafe是非盈利組織，創辦人Rev. Daiken Nelson表示該組織主要的使命是收集食品，幫助失業或對餐飲有興趣的人，教他們烹飪培訓計畫解決中途者就業 問題。