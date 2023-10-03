「鬼地方」暢銷 作者陳思宏：壓迫感引共鳴

台灣作家陳思宏第三次攜其最受歡迎的作品來到紐約推廣。(記者許君達／攝影)

台灣作家陳思宏近日攜自己最受歡迎的作品「鬼地方」重回紐約，並與10月1日參與了布碌崙 (布魯克林)圖書節的作家座談活動，分享自己的創作經歷與文學心路。

作家座談會是布碌崙圖書節的旗艦節目，會上，陳思宏與美國國家圖書獎得主柳美里(Yu Miri)和新近走紅的墨西哥作家科爾多巴(Gerardo Sámano Córdova)對談，談到了作家身分與語言和翻譯之間的糾結點滴，同時也從自己的「鬼地方」出發，聊到了鬼神與超自然。

陳思宏在布碌崙圖書節上參與作家座談。(駐紐約台北文化中心提供)

陳思宏表示，自己生於台灣的戒嚴時代，從小便生活在在家庭母語台語和被政府強制使用的國語之間，而赴德國定居後，又需要在德語和寫作母語中文之間來回切換，而韓裔 日本作家柳美里也有著相似的成長經歷。他表示，對於作家來說，語言是一種很難擺脫的文化底色和很難克服的表達隔閡，而好的翻譯則是幫助寫作者與不同語言之間的橋梁。

陳思宏介紹，他的日文翻譯在看過文本後，專門在疫情期間飛到台灣，去親身體驗一下他在作品中描繪的鄉村場景，用這樣一種極致的方法去尋找再創作的靈感。他表示，我沒法看懂所有語言，因此只能選擇完全信任譯者，讓他們自己去尋找最適合的方式去處理各種「信達雅」的表達方式。

陳思宏生於台灣彰化縣永靖鄉，他此次參展的作品「鬼地方」以永靖鄉為背景，描繪了大時代對小人物的輾壓、揭示了小鎮的人情冷暖、家族的傷痕與醜陋。目前，「鬼地方」在台灣已刊印16版，被翻譯成六種語言出版，而加上已簽約、正在翻譯中的版本，共有12種語言的翻譯版，此外，在美國的英文有聲書版權也已簽約。

陳思宏表示，在當今的出版產業中，經紀人掌握一切，作家自己很難用數據分析去探究作品成功的原因。因此，他其實也沒想到為何「鬼地方」這樣一部結構頗為複雜的小說能如此受歡迎，「我只是寫自己故鄉的事，也不知道為什麼能在全世界引起共鳴。」他只能自己猜測，也許是書中所反映的父權社會大背景對女性、對性少數群體的壓迫，讓人們很容易代入到自身的生活經驗中去，而且這種經驗和受壓迫感是超越國族和文化邊界的。

「台灣朋友說，他們覺得我把很多世代台灣人的苦都寫出來了。」陳思宏說，台灣雖然是亞洲平權和進步運動最成功的地區，但對台灣年輕人來說，傳統的遺毒仍在，精神上的不自由依然存在。他還提到，「鬼地方」在越南 出版後，同樣受到了熱烈的回饋。「無論你是什麼國籍或文化背景，你都可能進入我的故事。」

陳思宏透露，他關於性少數群體的新書今年年底可能會在台灣問世。