紐約市府推生活方式醫學 助防慢性病

參與民眾將在醫生、護士、註冊營養師、健身教練、心理學專家、社區衛生工作者等專業人士的幫助下，接受一對一輔導、小組課程、健康項目培訓。(市公立醫院系統提供)

市長移民辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs)聯合市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)，29日召開少數族裔媒體圓桌會議，分享新推出的生活方式醫學 項目(Lifestyle Medicine Program)，專門改善超重、糖尿病、高血壓、心血管問題等慢性疾病，提供中文等多語種講解服務。

市公立醫院系統營養和生活方式醫學執行主任麥可瑪肯(Michelle McMacken)表示，該項目是藉由學習、培養健康的生活方式和習慣，預防與治療常見的慢性疾病。

生活方式醫學項目為期六個月，旨在幫助全民提高健康水平。(取自會議直播)

他介紹，生活方式醫學通過包括攝取以植物為主的營養膳食、每日保證七至九小時的睡眠、健身 、冥想、戒酒、健康社交等方式，以期全方位創建健康生活、減緩多種疾病症狀。

生活方式醫學項目為期六個月，參與民眾將在醫生、護士、註冊營養師、健身教練、心理學專家、社區衛生工作者等專業人士的幫助下，接受一對一輔導、小組課程、健康項目培訓等，每周一次獲得針對個人慢性病情況的專門諮詢。診療地點在市公立醫院系統位於五大區的七家診所，包括表維醫院(Bellevue Hospital)、艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)、雅可比醫院(Jacobi Hospital)等，方便住在各個社區的民眾都能參與。

生活方式醫學通過攝取以植物為主的營養膳食，預防與治療常見的慢性疾病。(市公立醫院系統提供)

麥可瑪肯指出，生活方式醫學項目旨在幫助全民提高健康水平，防止患癌症的風險，所以相關服務提供除了英語之外的西班牙語、中文、韓文等多語言翻譯，也同時接受多種保險 ，但一些服務可能並不能承保，需要民眾共同支付；對於沒有保險的新移民，也有免費享受生活方式醫學項目的機會，需要同工作人員聯繫具體諮詢，詳情可參考：https://reurl.cc/GKepKD。