哈德遜廣場電影 每周五免費放映

哈德遜廣場秋日露天電影放映活動日前回歸，每個周五將會展映一部經典電影，民眾可免費觀影。(Getty Images)

哈德遜廣場(Hudson Yards)秋日露天電影放映活動日前回歸，每個周五將會展映一部經典電影，一直持續到10月底。民眾可免費參加，周五下午5時開始進場，每場電影於6時開始。

今年的電影主題是浪漫輕喜劇和關於千禧年代的夢幻電影；29日即將展映的是「瘋狂愚蠢的愛」(Crazy, Stupid, Love)，這部電影是一部2011年的美國浪漫喜劇電影，電影講述了一個剛剛分手的男人，他學會了如何變得更加浪漫並吸引女人的故事。該片票房為1億4500萬元，而其預算 僅有5000萬元，電影一致受到評論家的好評。

「水瓶座女孩」(What a Girl Wants)將於10月6日上映，這部影片改編自霍姆(William Douglas Home)1955年的戲劇「不情願的初出茅廬」(The Reluctant Debutante)，故事講述的是一位美國女孩決定前往英國，尋找她從未見過的父親時，她發現自己被捲入了一場關於愛情、家庭、和皇室秘密的迷人冒險，她發現必須面對文化差異和社會壓力，以追求她的真正幸福。

「女巫」(The Witches)將於10月20日上映，該片由海瑟薇(Anne Hathaway)主演，講述由她扮演的女巫給小男孩施了魔法，把他變成了一只老鼠。而變形之後的小男孩，則將依靠自己的智慧和朋友的幫助，揭穿女巫陰謀的故事。

「殭屍新娘」(Corpse Bride)將於10月27日上演，該片是一部人偶動畫電影，由伯頓(Tim Burton)導演，以黑暗、哥特、死亡的風格聞名。影片講述了19世紀的一個青年人由於緊張，在婚禮舉行的前夜把定情戒指套在僵屍新娘手臂，喚醒了僵屍新娘並共度奇幻經歷的故事。該影片於2006年獲得第78屆奧斯卡 最佳動畫長片提名獎。