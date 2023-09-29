紐約鬼屋驚魂 3歷險地點 挑戰膽量極限

無頭騎士鬼屋歷險。(取自無頭騎士官網)

萬聖節 即將來臨，紐約的鬼屋也成為遊客在當季為體驗恐怖與刺激而躍躍欲試的地點。隨著夜幕低垂，城市或鄉野之間的古老建築和隱密的角落，都將揭開它們神秘的面紗，等待著勇敢的探險者們去觸探其中不為人知的秘密。在今年的萬聖節季，也有不少新的恐怖項目與地點，一待玩家嚐鮮。

全美最恐怖 無頭騎士

近30年來，無頭騎士(Headless Horseman)一直位列全美最恐怖鬼屋榜單之列，它座落在紐約州阿爾斯特公園(Ulster Park)、一座始建於1793年的莊園之內。如今，園內包含著多種多樣的恐怖歷險選擇。

其中，無頭騎士乾草車(Headless Horseman Hayrides)以及它的室內鬼屋項目(haunted houses)最為知名，所有項目均在占地65畝的森林、池塘和果園之中，人造效果和自然景觀相互結合，創造出真正令人恐懼的景象。

不少項目主題，隨每一個萬聖節季而相應改變，此次的季節既有無頭騎士乾草車的經典項目，也有烏鴉谷(Crow Hollow)的最新恐怖步行路線、還有包括「暴食餐廳和屠宰場」(Glutton's Diner and Slaughter House)、「月亮汽車旅店」(The Lunar Motel)、「餵食：嗜血」(The Feeding: Blood Thirsty)等在內的五個室內鬼屋逃生項目、戶外迷宮、以及戶外鬼地探險等。更多詳情，請至https://headlesshorseman.com/。

無頭騎士鬼屋歷險。(取自無頭騎士官網) 無頭騎士白天。(取自無頭騎士官網)

「驚悚視線」 新鮮開張

在曼哈頓 中城時報廣場，一座超過2萬平方呎、名叫「驚悚視線」(TerrorVision - Live Screaming Your Nightmares)的新鬼屋已在近日開張，這是恐怖屋工作室(Horrorwood Studios)繼去年創建了紐約市 最大鬼屋Bedlam後的第二個恐怖企畫。去年，他們的鬼屋連賣出2萬張門票。

這一次在「驚悚視線」中，三個恐怖故事正在等待著玩家，每個故事都令人身臨其境，既包含可怖的生物和電影魔法特效，也使得玩家在這個如同噩夢的世界之中，遇到充滿風雪的房間、高大的怪物、以及在他們周圍盤旋的鬼魂與幽靈，此外，鬼屋中還有140名演員，為玩家帶來最聞風喪膽和沈浸式的戲劇體驗。

鑑於既有膽大和膽小的同時闖關，玩家還可選擇自己可以承受的恐怖程度：普通門票帶來標準級別的恐怖體驗，購買「雞」票(Chicken Ticket)，則可以佩戴特殊護身符，讓怪物們「遁形」，非常適合那些想在沒有身體接觸的情況下而獲得驚嚇的玩家；而「終極恐怖」(Ultimate Terror)門票則適合勇士，確保他們在整個過程中成為重點襲擊和追隨的目標，主辦方還強烈建議此類玩家在事後更換內衣。更多詳情，請至https://facetheterror.com/#/

地址：曼哈頓西43路300號

紐約市最大的鬼屋「驚悚視線」。(取自驚悚視線官網) 紐約市最大的鬼屋「驚悚視線」。(取自驚悚視線官網) 紐約市最大的鬼屋「驚悚視線」。(取自驚悚視線官網)

劇院等級 血染莊園

血染莊園(Blood Manor)確定將在本月29日至11月4日回歸紐約市，這已是這個鬼屋在這座城市的第20次返場。它將再次呈現劇院品質的製作，包含三個新房間，以及來自經典萬聖節商店Abracadabra的設計師提供的全新服裝，並聘請專業演員、舞台設計師與化妝師，在2023年為玩家帶來前所未有的恐懼。

此前，設計師們曾推出充滿幽閉恐怖症病人和殭屍的地下墓地，還有研究各種酷刑的漢尼拔式地獄以及蛆蟲入侵的駭人景觀，此次，他們也將翻新和擴大空間，增強恐懼因素，玩家們將穿越黑暗與陰森的走廊，而每個轉角都充滿了扭曲的角色與驚嚇。更多詳情，請至https://www.bloodmanor.com/。

地址：百老匯(Broadway)359號