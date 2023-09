周末好去處／紐約市海洋科學節

紐約市 海洋科學節

哈德遜河公園(Hudson River Park)將於30日(周六)上午11時至下午4時,在西44街園內的第84號碼頭(Pier 84),舉辦「紐約市海洋科學節」(Submerge: NYC Marine Science Festival),旨在提高民眾對沿海水域的認識,屆時將有20多個科學攤位,包括顯微鏡探索、野生動物觸摸池、機器魚等展示,並有科學表演、野生動物邂逅、船隻遊覽、釣魚、皮划艇等更多活動。更多詳情,請至網站https://hudsonriverpark.org/visit/events/event/。

兒童萬聖節化妝遊行

備受各族裔家長和孩童喜愛的第56屆兒童萬聖節化妝遊行(56th Annual Ragamuffin Parade),將於30日中午12時30分起,在布碌崙(布魯克林)76街交3大道展開。所有穿著奇裝異服並完成遊行的孩子將在活動後獲得一份禮物。想要參與的家庭,可在當日早11時至12時15分之間,在位於3大道和4大道的74街的Holy Angels Catholic Academy進行註冊,更多詳情,請至網站https://ragamuffinparadebayridge.org/。

聖方濟各 瞻禮 祝福動物會

聖方濟各(Saint Francis)是動物的主保,位於曼哈頓阿姆斯特丹大道(Amsterdam Ave.)1047號的聖約翰神聖大教堂(Cathedral Church of St. John the Divine),將於10月1日(周日)上午10時30分以及下午3時之間舉辦聖方濟各瞻禮及動物祝福(The Feast of St. Francis and Blessing of the Animals),下午還將有市集及寵物祝福活動,下午1時則有寵物著裝大賽,更多詳情,請至網站https://www.stjohndivine.org/calendar/。

農場探索南瓜田

10月是皇后郡農場博物館 (Queens County Farm Museum)的南瓜月(pumpkin month),位於小頸大道(Little Neck Pkwy)73-50號的該博物館,將在10月1日上午10時至下午4時30分之間,推出南瓜田探索活動,邀請全家人在這片47畝的南瓜田裡漫步,展開農場冒險,尋找心目中的完美南瓜。這片土地也是紐約州歷史最悠久的持續耕作地之一。活動免費,更多詳情,請至網站https://www.queensfarm.org/queens-farm-pumpkin-patch/。