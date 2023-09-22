遠離喧囂 遁入秋日紐約綠洲 3徒步小徑徜徉純粹的寧靜

範考特蘭德公園繆爾步道。（取自市公園局）

時間進入9月末尾，相信不少紐約客都已感受到，在「秋老虎」離開後，氣溫已經明顯下降，行人紛紛披上外套或長衣。雖然這意味酷暑已經過去，但亦標誌著寒冬或將來臨，而當下處在兩者之間的秋日時光，被許多人視為「最好的季節」，也是踏秋徒步的好時刻。

在一處處自然小徑中，徒步者可以看到秋天最真實的寫照，逐漸變黃的樹葉，蜿蜒曲折的徑道，都有著秋日獨特的寧靜與宜人。擁有近3萬畝公園地帶的紐約市絕不僅是一座混凝土叢林，它還有超過1萬畝的自然森林、林地、淡水溼地和鹽鹼沼澤生態系統。

英伍德山公園步道 (Inwood Hill Park Hiking Trail)

位於曼哈頓的英伍德山是市內為數不多的原始森林之一，為行人提供了一個遠離喧囂的綠洲。在此地，徒步愛好者可以穿越茂密的森林，欣賞到市內獨一無二的原生植被，包括橡樹、山楂樹和懸崖松等。

園內還有一條小溪，以及沿途設有的各種小橋和石頭小徑，增加了徒步的樂趣。在秋季，公園內的樹木枝葉會變成五彩斑斕色彩，是觀賞秋色的絕佳之地。

作為曼島最早被印第安人定居的地方之一，公園充滿著歷史和文化價值，徒步之餘，還能看到印第安人的早期洞穴居住點以及荷蘭殖民地時期的歷史遺跡。

此外，公園內可觀察到豐富的鳥類品種，包括紅尾鷹、禿鷲、各種麻雀和夜鶯等，以及在徒步徑盡頭的景點「印第安之洞」(Indian Cave)。公園提供徒步難度各異的路線，適合各種年齡段和體力水平的遊客，另設有休息和野餐區，供行人稍作停歇。

英伍德山公園步道。（取自市公園局） 英伍德山公園步道。（取自市公園局） 英伍德山公園步道。（取自市公園局）

範考特蘭德公園繆爾步道(John Muir Trail)

布朗士 範考特蘭德公園(Van Cortlandt Park)內，有一條被稱為繆爾步道的遠足步道，它以著名自然主義者和環保活動家繆爾(John Muir)命名，紀念他對自然保護的貢獻。

該步道位於市內最大的公園之一，擁有廣闊的綠地、森林和多樣的生態系統。漫步其中，行人可以欣賞到公園內的森林、草地、湖泊和河流等各種自然景觀，還有各種鳥類、松鼠和野兔等，是野生動植物觀察愛好者的絕佳之地。

徜徉在步道，遊人沿途可以穿過三個生態各異的森林，內涵紅橡樹和鬱金香，以及自然沼澤地、老引水渠等景觀。作為唯一一條從公園東部穿越至西部的小徑，繆爾步道不僅可以欣賞美麗景色，還可以了解繆爾的自然保護精神，適合家庭出遊。

範考特蘭德公園繆爾步道。（取自市公園局） 範考特蘭德公園繆爾步道。（取自市公園局）

海洋公園鹽沼自然步道(Salt Marsh Nature Trail)

布碌崙 (布魯克林)著名的自然保護區海洋公園(Marine Park)內，有一條名為鹽沼自然步道的遠足小道，是深受自然愛好者和生態學家喜愛的徒步路線，可讓行人近距離地探索鹽沼生態系統以及與之相關的自然景觀。

作為緊鄰大西洋海岸線的市內公園，自然步道兩旁擁有許多獨特的濕地生態系統，它位於海水和淡水之間交匯處，因此吸引許多海洋生物和鳥類棲息。

此外，步道亦是觀察和了解鹽沼地區的自然教育場所，遊人可以看到各類鹽沼植物，如鹼蓬、蘆葦和鹽草，以及一些適應鹽鹼土壤的植物。