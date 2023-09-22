周末好去處／艾莉潭公園河口日

●艾莉潭公園河口日

環境保護組織艾莉潭公園之友(The Friends of Alley Pond Park)，將於23日(周六)上午10時至下午2時，在園內奧克蘭 湖(Oakland Lake)處舉辦「河口日」(Estuary Day)活動，提供多種項目供不同家庭參與，包括由管理員帶領的獨木舟活動、湖心動物介紹、野花野草自然導覽、鳥類觀察介紹等，旨在推動環境保護意識並鼓勵居民積極保護生態系統。本次活動免費，無需預約，到場者均會獲得紀念禮品，詳情可參考shorturl.at/eilw8。

●綠色拇指豐收節

洛伊賽達聯合鄰里花園(LUNGS)和市公園局(NYC Parks)，將於23日正午12時至下午4時，在下東城天堂花園(El Jardin del Paraiso)舉辦第44屆「綠色拇指豐收節」(GreenThumb Harvest Fair)，帶來多種面向家庭的玩樂活動，如微型綠葉菜工作坊、水仙花球與種子贈送、流動科學實驗室等。到場者亦能了解及品嚐各類茶葉，參加包括製作頭巾、南瓜雕刻、建造稻草人和木偶劇院在內的等遊戲。活動免費，無需預約，詳情可參考shorturl.at/pFSWX。

●布碌崙 (布魯克林 )大橋舞蹈表演

布碌崙(布魯克林)大橋公園保護協會(Brooklyn Bridge Park Conservancy)，將於23日下午2時至4時，在1號碼頭港灣景觀草坪舉辦戶外表演，邀請馬克莫里斯舞蹈中心(Mark Morris Dance Group)帶來舒緩、輕柔及動感的集體舞蹈。活動旨在令當地居民體驗藝術和文化的融合，同時促進社區互動與聯繫，並享受音樂和舞蹈的魅力，以及公共空間的價值。表演曲目包括「水」、「跳舞的蜜月」等。活動免費，詳情可參考shorturl.at/arvNR。

●絲綢繪畫工作坊

史泰登島綠帶保護協會(Staten Island Greenbelt Conservancy)，將於24日(周日)上午10時至下午1時，在島內綠地自然中心(Greenbelt Nature Center)舉辦「自然印象：絲綢繪畫工作坊」。參與者將在藝術家帕特里尼(Janice Patrignani)指導下，使用印象派繪畫技巧來描繪中心內的植物和動物，並學習使用畫筆來營造光線和運動感。到場者可以保留自己繪製的畫作，並可能入選中心展出的絲綢壁畫。活動免費，詳情可參考shorturl.at/mnHLT。