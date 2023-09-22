我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

周末好去處／艾莉潭公園河口日

記者劉梓祁／紐約報導

●艾莉潭公園河口日

環境保護組織艾莉潭公園之友(The Friends of Alley Pond Park)，將於23日(周六)上午10時至下午2時，在園內奧克蘭湖(Oakland Lake)處舉辦「河口日」(Estuary Day)活動，提供多種項目供不同家庭參與，包括由管理員帶領的獨木舟活動、湖心動物介紹、野花野草自然導覽、鳥類觀察介紹等，旨在推動環境保護意識並鼓勵居民積極保護生態系統。本次活動免費，無需預約，到場者均會獲得紀念禮品，詳情可參考shorturl.at/eilw8

●綠色拇指豐收節

洛伊賽達聯合鄰里花園(LUNGS)和市公園局(NYC Parks)，將於23日正午12時至下午4時，在下東城天堂花園(El Jardin del Paraiso)舉辦第44屆「綠色拇指豐收節」(GreenThumb Harvest Fair)，帶來多種面向家庭的玩樂活動，如微型綠葉菜工作坊、水仙花球與種子贈送、流動科學實驗室等。到場者亦能了解及品嚐各類茶葉，參加包括製作頭巾、南瓜雕刻、建造稻草人和木偶劇院在內的等遊戲。活動免費，無需預約，詳情可參考shorturl.at/pFSWX

布碌崙(布魯克林)大橋舞蹈表演

布碌崙(布魯克林)大橋公園保護協會(Brooklyn Bridge Park Conservancy)，將於23日下午2時至4時，在1號碼頭港灣景觀草坪舉辦戶外表演，邀請馬克莫里斯舞蹈中心(Mark Morris Dance Group)帶來舒緩、輕柔及動感的集體舞蹈。活動旨在令當地居民體驗藝術和文化的融合，同時促進社區互動與聯繫，並享受音樂和舞蹈的魅力，以及公共空間的價值。表演曲目包括「水」、「跳舞的蜜月」等。活動免費，詳情可參考shorturl.at/arvNR

●絲綢繪畫工作坊

史泰登島綠帶保護協會(Staten Island Greenbelt Conservancy)，將於24日(周日)上午10時至下午1時，在島內綠地自然中心(Greenbelt Nature Center)舉辦「自然印象：絲綢繪畫工作坊」。參與者將在藝術家帕特里尼(Janice Patrignani)指導下，使用印象派繪畫技巧來描繪中心內的植物和動物，並學習使用畫筆來營造光線和運動感。到場者可以保留自己繪製的畫作，並可能入選中心展出的絲綢壁畫。活動免費，詳情可參考shorturl.at/mnHLT

布碌崙 布魯克林 奧克蘭

上一則

ConEdison聯手紐約家電贊助商家店鋪 免費贈送分體冷暖空調

下一則

紐約高中樂儀隊巴士上州翻覆 釀2死

延伸閱讀

布碌崙民宅大火 10多戶華裔租客逃命

布碌崙民宅大火 10多戶華裔租客逃命
華康會多元文化節 9/23班森賀公園慶中秋

華康會多元文化節 9/23班森賀公園慶中秋
紐約市咪表停車費 10月16日起至少漲2成

紐約市咪表停車費 10月16日起至少漲2成
紐約市路邊停車費 下月大漲2成…這地區1小時要5.5元

紐約市路邊停車費 下月大漲2成…這地區1小時要5.5元

熱門新聞

一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

2023-09-15 07:30
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
示意圖。(Getty Images)

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

2023-09-18 16:11
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

2023-09-15 12:15
一輛載滿學生的巴士21日在紐約上州84號州際公路翻車，造成至少2死逾40傷。(截自ABC News影片)

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

2023-09-21 22:40
主嫌余清明。(本報檔案照)

涉嫌法拉盛買兇殺人 華男或面臨終身監禁

2023-09-16 02:30

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...