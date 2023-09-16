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畫家梁奇雲 分享藝術創意心得

記者顏潔恩／紐約報導
戴克高地圖書館邀請藝術家梁奇雲與民眾現場交流。(記者顏潔恩／攝影)
戴克高地圖書館邀請藝術家梁奇雲與民眾現場交流。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dyker Heights)圖書館的邀請下，旅美30多年的華裔畫家、攝影師梁奇雲(Kevin Liang)15日在館內與民眾交流多年的藝術創意心得與趣事，並自帶工具現場繪畫風景油畫，吸引各族裔民眾觀賞。

66歲的梁奇雲來自中國廣東，於80年代就讀市立大學皇后學院(Queens College)，攻讀電腦科學專業，畢業後開始參與繪畫、攝影和詩歌創作，從1990年至今，他積極參與美國各地的藝術展，許多藝術作品被私人機構和個人所收藏；當日他的35幅油畫、數碼繪畫(Digital Painting)作品在圖書館內展示，出席的民眾通過抽獎的方式，免費獲得他贈送的兩幅油畫作品。

梁奇雲在圖書館展示的數碼繪畫作品。(記者顏潔恩／攝影)
梁奇雲在圖書館展示的數碼繪畫作品。(記者顏潔恩／攝影)

梁奇雲熱愛畫風景畫，喜歡在所到之處以油畫的藝術形式記錄當前的風景，多年的經歷也令他意識到，繪畫是最簡單的步驟，賣出去才是真正最具挑戰的環節；過去常在愉悅和痛苦的情緒中輾轉，但隨著退休年齡到來，現在作畫更多是為了自己的樂趣，從中獲得很大的喜悅。

「最重要的不是畫出來的作品多好看，而是在於繪畫時的過程多好玩」，他以三歲孫女為例，畫畫時會按照心情隨意混搭顏色，勾勒出不同風格的色彩，非常樂在其中。

梁奇雲現場示範油畫教學。(記者顏潔恩／攝影)
梁奇雲現場示範油畫教學。(記者顏潔恩／攝影)

談到平常的繪畫習慣，梁奇雲推翻畫家需要用很多常規作畫工具的作法，自己就偏好使用油畫刮刀完成整幅作品，最多只是偶爾藉助筆刷；「就好像中餐館的大廚一樣，你不會看到他們用不同的刀子，通常都是一把刀子切完所有食材」，他說道，經驗老道的廚子甚至不用看著菜板，其繪畫習慣就跟那樣的作風很相似。

館長傅永樂指出，當地華人臥虎藏龍，有很多才華洋溢的人，希望通過圖書館一系列的活動向他們介紹給大眾；不僅能活躍社區的文化藝術氛圍、增進民眾與藝術家之間的交流，大眾在觀賞藝術家本身的演示後，也可能激發個人的觀察力和創造力，使生活更豐富多彩。

圖書館 布碌崙 退休

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