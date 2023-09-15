周末好去處／日本文化美食節 周末登場

入秋前的最後幾場日本文化美食節(Japan Fes)，將於本周末在曼哈頓 雀兒喜(Chelsea)舉行，作為紐約市 最大的日本美食慶典，在這裡不僅能品嚐到正宗、傳統的日本美食如壽司、拉麵、日式甜點，還能欣賞日本的娛樂和手工藝品製作，譬如和服穿戴體驗、Cosplay秀、日式陶藝、茶道表演等。活動時間是16日(周六)、17日(周日)早上10時到傍晚6時，16日地點是八大道15至17街、17日則是六大道24至26街，可瀏覽japanfes.com查詢更多詳情。

紐約市首辦拉丁美食夜市

作為慶祝西語裔文化傳統月的一部分，紐約市將在本月15日(周五)於曼哈頓首次舉辦拉丁美食夜市(Latin Night Market)，帶來拉丁美洲各國純正的美食和豐富文化，慶典廣場上有音樂、舞蹈表演、工匠、手工藝品、公共展覽藝術、抽獎遊戲、以及親子遊戲活動等；目前已有超過30個攤販參與，活動將於15日下午4時至晚10時進行，地址在紐約Dyckman廣場和Inwood公園之間。

德裔美國人史特賓日遊行

在每個9月第三個周六舉辦的史特賓日遊行(Steuben Parade)是德國裔美國人最大的文化慶祝活動，今年將迎來第66屆，參加者屆時會穿著五彩繽紛的德國民族服飾，參與花車和遊行樂隊等，現場還有傳統民間音樂及舞蹈，民眾也有機會品嚐德國品牌啤酒和包括臘腸在內的傳統美食。遊行將於16日(周六)中午12時從曼哈頓第五大道交64街出發，一直走到86街終點站，詳情可至https://germanparadenyc.org/。

第21屆長島大蒜節

為期一個周末的長島大蒜節(Long Island Garlic Festival)，自2002年推出起至今已累積不少粉絲，期待吃上大蒜口味的冰淇淋、果凍和餅乾等，喜歡大蒜的民眾不妨購買門票，與其他愛好者一起探索大蒜口味的無限可能；時間為16日(周六)和17日(周日)早上9時至下午6時，此次的地點與以往不同，改在Waterdrinker Manorville，地址是紐約Wading River Road Manorville663號，更多詳情歡迎瀏覽https://gardenofevefarm.com/garlic-festival。