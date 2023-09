布碌崙公共圖書館圖書獎 數部華人作品入圍

數名華人作家作品入圍布碌崙公共圖書館2023圖書獎長名單。(主辦方提供)

布碌崙 (布魯克林)公共圖書館 2023圖書獎入圍 名單日前公布。在小說和非小說兩個圖書類別中,都有華人作品入圍,最終獲獎作品將在今年秋季揭曉。

布碌崙公共圖書館圖書獎創辦於2015年,目的是為了吸引新讀者,促進圖書館成為文化中心,並利用圖書館的資源,幫助建立充滿活力的社區;圖書獎每年秋季頒發,共分小說和非小說兩大獎項,評選者希望獲獎作品能捕捉到布碌崙的時代節奏和精神風貌,獲獎者將在獲得5000元獎金。

這項圖書獎原名是「布碌崙公共圖書館文學獎」,獎勵那些能打破壁壘,有創新精神和創造性的作品。但主辦方認為,「文學」一詞有精英意識,可能會導致評選過程錯過一些令人驚歎的好作品,因此從今年起將其改名為「布碌崙公共圖書館圖書獎」,希望去除圖書館員是質量和品位仲裁者的暗示,能多評選出對社區有意義的書籍。

小說類圖書的長名單包括12部作品,華裔作家匡靈秀(R.F. Kuang)的小說「黃面孔」(Yellow Face)榜上有名,這部小說講述了一名白人作者冒充去世亞裔作者身分,竊取其遺作出版的故事。匡靈秀出生於中國廣州,是一名華裔美籍作家,她的另一部小說「巴別塔或暴力的必要性:牛津譯者革命秘史」(Babel: Or the Necessity of Violence: An Arcane History of the Oxford Translators' Revolution)2022年出版,榮獲2023年度星雲獎(Nebula Awards)最佳長篇小說獎。

非小說類圖書的長名單也包括12部作品,兩名華裔作家和一名韓裔作家的作品榜上有名。華裔作家和詩人陳琛的入圍作品是「你的緊急聯絡人遇到了緊急情況」(Your Emergency Contact Has Experienced an Emergency);華裔作家王美華(Alice Wong)的入圍作品是「虎年」(Year of The Tiger)。韓裔作家Nicole Chung的入圍作品是「一劑活藥:回憶錄」(A Living Remedy: A Memoir)。