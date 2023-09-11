法拉盛圖書館 推薦返校季書單

法拉盛圖書館推薦返校季書單。(記者邢易霖 / 攝影)

法拉盛圖書館 聯合華人家長會近日舉辦紐約市公立學校返校日活動，為各年齡階段的學童推薦返校季書單，其中不乏亞裔作者的作品；主辦方呼籲華人移民家長關注孩子心理健康，減少文化差異給移民學生帶來的困擾。

對於六歲到八歲早期學習的兒童，法拉盛圖書館此次推薦了圖畫書「丹比引領學校遊行」(Danbi leads the school parade)，此書由亞裔金Anna(Anna Kim，音譯)撰寫，講述富有想象力的主人公丹比，在美國校園中嘗試駕馭兩種文化；針對九歲到13歲的學齡兒童，圖書館推薦了亞裔作者楊凱麗(Kelly Yang，音譯)的繪本「終於見到」(Finally Seen)，該書描寫了一位年輕女孩離開中國、與父母和姐姐在一起生活的故事，講述家庭、友誼的力量。

對13歲以上的青少年，圖書館推薦亞裔作者古淑嫻(Maurene Goo)是的小說「回溯」(Throwback)，該書有關時間旅行，並以冒險為主題；以上書籍，均可在法拉盛圖書館借閱，更多書單推薦請參閱 https://www.queenslibrary.org/。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，許多家長表示難適應美式教育，讓新移民華人家長頗為困擾。她說，家長應該多與孩子多溝通交流學習情況，美式教育與中式教育不同，需要對孩子有一定的約束力，家長和孩子要一起陪伴成長，及時了解孩子的信息。「我們要呼籲家長多與孩子溝通交流，重視孩子的情緒，尊重他們的個人成長。」