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第61屆紐約電影節林肯中心舉行 華語片矚目

記者邢易霖 / 紐約報導
紐約電影節主要單元影展。(取自紐約電影節官網)
紐約電影節主要單元影展。(取自紐約電影節官網)

ilm Festival)，將於本月29日(周五)至10月15日(周日)在林肯中心(Lincoln Center)舉行，電影節為非競賽類國際電影節，由胡德(Richard Roud)和沃格爾(Amos Vogel)在1963年創立，每年由林肯中心電影協會(FilmSociety of Lincoln Center)公布入選影片。

電影愛好者在此期間可以觀看不少佳作，參與影展周邊活動，今年也有多部華人導演作品參展，引領觀眾體驗不同的情感故事，展示文化多樣性並促進美中跨文化的理解。

此外，紐約電影節也在今年，為觀眾帶來多部在過去一年之中、於歐洲各大電影節展露頭角並屢獲殊榮的影片，這些影片將通過電影節在北美地區或美國首映，各類通票已在官網開始預售。

多部華人作品參展

由中國導演張律執導的「白塔之光」(The Shadowless Tower)，今年入圍影展主要展映單元，這部由辛柏青、黃堯、田壯壯領銜主演，曾入選第73屆柏林影展競賽單元。

故事講述獨自生活的中年人谷文通，在工作中結識了年輕的攝影師歐陽文慧，因一次偶然，谷文通得知了自己失聯40多年父親的下落。通過廣闊而又敏感的當代生活，導演張律以表鄉愁之情。61歲的張律原是小說家及文學教授，後轉型為電影導演，在過去20年裡一直努力創作電影作品。

由中國導演王兵歷時五年創作的紀錄片電影「青春」(Spring)，是一部對中國轉型中的經濟、社會和個人劇變的持續記錄，影片紀錄了上海郊外織里鎮紡織廠雇用的農民工的精彩生活。

五年的時間裡，導演跟蹤不同人群，其中大多數是20多歲，他們製作衣服，下班後在狹窄的宿舍裡活動，建立與他人之間的情感紐帶和關係。正如片名所示，這部電影專門講述年輕人的生活，以導演一貫的耐心和謙遜的嚴謹態度，有力而人道地描繪了中國快速發展對新一代工人思想和身體的影響。

獲獎電影精彩紛呈

此次電影節，官方精選來自世界各地的傑出的新電影，其中包括由海恩斯(Todd Haynes)導演、波特曼(Natalie Portman)主演的「五月十二月」(May December)，這也是此次電影節的開幕影片。

影片也集結不少來自亞洲的佳作，包括曾獲得奧斯卡的韓國導演洪尚秀(Hong Sangsoo )的新作「我們的一天」(In Our Day)和實驗短片「在水裡」(In Water)，以及日本導演濱口龍介(Ryûsuke Hamaguchi)所帶來的新片「邪惡不存在」(Evil Does Not Exist)。

科波拉(Sofia Coppola)繼「迷失東京」後，也帶來了女性視角的新作品「普瑞希拉」」(Priscilla)。還有眾多曾獲戛納金棕櫚、評審團大獎等的優秀影片也將一一展映。

紐紐約電影節藝術總監林Dennis(Dennis Lim，音譯) 表示，今年的陣容既有知名老將，也有出色的新人。電影是一種探索精神和靈動性的藝術形式，希望展映可以為觀眾帶來驚喜的感覺。

第61屆紐約電影節，將於本月29日至10月14日間，在林肯中心場館以及紐約五大區的當地影院舉辦，每個場館將在整個電影節期間放映精選電影；門票將於19日(周二)12時向公眾發售，了解更多影片展映時間等詳情，請前往林肯中心電影協會官網https://www.filmlinc.org/。

電影「青春」海報。(取自紐約電影節官網)
電影「青春」海報。(取自紐約電影節官網)
紀錄片電影「青春」劇照。(取自紐約電影節官網)
紀錄片電影「青春」劇照。(取自紐約電影節官網)
導演張律的新作「白塔之光」。(取自紐約電影節官網)
導演張律的新作「白塔之光」。(取自紐約電影節官網)
濱口龍介(Ryûsuke Hamaguchi)執導「邪惡不存在」(Evil Do...
濱口龍介(Ryûsuke Hamaguchi)執導「邪惡不存在」(Evil Does Not Exist)。(取自紐約電影節官網)
電影「白塔之光」國際版海報。(取自紐約電影節官網)
電影「白塔之光」國際版海報。(取自紐約電影節官網)
導演科波拉帶來新作「普瑞希拉」(Priscilla)。(取自紐約電影節官網)
導演科波拉帶來新作「普瑞希拉」(Priscilla)。(取自紐約電影節官網)
第61屆紐約電影節海報由知名導演賈木許(Jim Jarmusch)設計。(取自紐...
第61屆紐約電影節海報由知名導演賈木許(Jim Jarmusch)設計。(取自紐約電影節官網)
第61屆紐約電影節。(取自紐約電影節官網)
第61屆紐約電影節。(取自紐約電影節官網)
波特曼(Natalie Portman)主演「五月十二月」(May Decemb...
波特曼(Natalie Portman)主演「五月十二月」(May December)。(取自紐約電影節官網)
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