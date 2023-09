第61屆紐約電影節林肯中心舉行 華語片矚目

紐約電影節主要單元影展。(取自紐約電影節官網)

ilm Festival),將於本月29日(周五)至10月15日(周日)在林肯中心(Lincoln Center)舉行,電影節為非競賽類國際電影節,由胡德(Richard Roud)和沃格爾(Amos Vogel)在1963年創立,每年由林肯中心電影協會(FilmSociety of Lincoln Center)公布入選影片。

電影愛好者在此期間可以觀看不少佳作,參與影展 周邊活動,今年也有多部華人 導演作品參展,引領觀眾體驗不同的情感故事,展示文化多樣性並促進美中跨文化的理解。

此外,紐約電影節也在今年,為觀眾帶來多部在過去一年之中、於歐洲各大電影節展露頭角並屢獲殊榮的影片,這些影片將通過電影節在北美地區或美國首映,各類通票已在官網開始預售。

多部華人作品參展

由中國導演張律執導的「白塔之光」(The Shadowless Tower),今年入圍影展主要展映單元,這部由辛柏青、黃堯、田壯壯領銜主演,曾入選第73屆柏林影展競賽單元。

故事講述獨自生活的中年人谷文通,在工作中結識了年輕的攝影師歐陽文慧,因一次偶然,谷文通得知了自己失聯40多年父親的下落。通過廣闊而又敏感的當代生活,導演張律以表鄉愁之情。61歲的張律原是小說家及文學教授,後轉型為電影導演,在過去20年裡一直努力創作電影作品。

由中國導演王兵歷時五年創作的紀錄片電影「青春」(Spring),是一部對中國轉型中的經濟、社會和個人劇變的持續記錄,影片紀錄了上海郊外織里鎮紡織廠雇用的農民工的精彩生活。

五年的時間裡,導演跟蹤不同人群,其中大多數是20多歲,他們製作衣服,下班後在狹窄的宿舍裡活動,建立與他人之間的情感紐帶和關係。正如片名所示,這部電影專門講述年輕人的生活,以導演一貫的耐心和謙遜的嚴謹態度,有力而人道地描繪了中國快速發展對新一代工人思想和身體的影響。

獲獎電影精彩紛呈

此次電影節,官方精選來自世界各地的傑出的新電影,其中包括由海恩斯(Todd Haynes)導演、波特 曼(Natalie Portman)主演的「五月十二月」(May December),這也是此次電影節的開幕影片。

影片也集結不少來自亞洲的佳作,包括曾獲得奧斯卡的韓國導演洪尚秀(Hong Sangsoo )的新作「我們的一天」(In Our Day)和實驗短片「在水裡」(In Water),以及日本導演濱口龍介(Ryûsuke Hamaguchi)所帶來的新片「邪惡不存在」(Evil Does Not Exist)。

科波拉(Sofia Coppola)繼「迷失東京」後,也帶來了女性視角的新作品「普瑞希拉」」(Priscilla)。還有眾多曾獲戛納金棕櫚、評審團大獎等的優秀影片也將一一展映。

紐紐約電影節藝術總監林Dennis(Dennis Lim,音譯) 表示,今年的陣容既有知名老將,也有出色的新人。電影是一種探索精神和靈動性的藝術形式,希望展映可以為觀眾帶來驚喜的感覺。

第61屆紐約電影節,將於本月29日至10月14日間,在林肯中心場館以及紐約五大區的當地影院舉辦,每個場館將在整個電影節期間放映精選電影;門票將於19日(周二)12時向公眾發售,了解更多影片展映時間等詳情,請前往林肯中心電影協會官網https://www.filmlinc.org/。