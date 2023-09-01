周末好去處／嘻哈音樂歷史展

「嘻哈音樂無極限：50年歷史回溯沈浸展」(Hip Hop Til Infinity：An Immersive Trip Across 50 Years)將於本周至17日(周日)在曼哈頓 下城舉辦，以多層主題展區、搭配視頻、光影、元宇宙等，給觀眾身臨其境的體驗。嘻哈文化於50年前誕生，最早起源於紐約的布朗士南部，作為一種結合了音樂、舞蹈、詩歌和視覺藝術的文化運動，嘻哈文化具有強烈的社會和政治意識，由饒舌音樂(Rap)、塗鴉(Graffiti)、霹靂舞(Breakdancing)和打碟(DJing)四大元素組成。詳情可參考：https://reurl.cc/nDW192。

電子動物園電音節

被譽為全美最強電音節之一的「電子動物園」(Electric Zoo)，即將於1日(周五)至3日（周日）在蘭德爾島(Randall's Island)舉行。十多年來，該電音節一直是紐約市勞工 節的傳統項目，邀請世界知名的樂隊和歌手參加。今年的表演嘉賓包括GRiZ、Zeds Dead、Galantis、Marshmello等，並首次推出名為Dreamland的LGBTQ舞台，滿足對社會包容性日益增長的需求。詳情可參考：https://electriczoo.com/。

勞工節歷史徒步遊

為了紀念勞工節(Labor Day)，曼哈頓Flatiron NoMad Partnership將於3日(周日)上午11時至12時30分，舉辦一場名為「勞工歷史與麥迪遜廣場」的徒步之旅。由導遊卡巴克(Mike Kaback)從第五大道東23街熨斗大廈(Flatiron Building)起，帶領大家邊經過重要地標，邊了解勞工節遊行、工會集會、勞工罷工在18世紀和19世紀起源的歷史知識。本次活動無需註冊，風雨無阻，起點為熨斗大廈，詳情可參考：https://reurl.cc/LA9m9e。

獨輪車節免費騎行

第14屆「紐約市獨輪車節」(NYC Unicycle Festival)於本周回歸，即日起至3日，舉行大規模免費騎行活動。行程覆蓋全城各區，從曼哈頓中央公園，到布碌崙(布魯克林)大橋，從皇后區七間屋遊樂場(Seven Gables Playground)，再到格蘭特將軍國家紀念堂(General Grant National Memorial)，獨輪車騎行的軌跡遍佈上述區域，邀請所有年齡的騎手踴躍加入。詳情可參考：http://nycunifest.com/。