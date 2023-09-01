紐約市消防博物館 九一一特展開幕
專門展示與消防相關的歷史和文化內容的紐約市消防博物館(New York City Fire Museum)日前宣布，在全國紀念九一一襲擊事件22周年之際將舉辦「復甦與反思：致敬九一一紀念館」特展。
主辦方表示，特展期間將展出15個曾在九一一紀念館陳列的板塊，其中四個板塊上印有受害者的名字，其餘板塊則展示了來自市消防局關鍵成員的照片與寄語，包括前市消防局局長尼格羅(Daniel Nigro)和消防員伊爾皮(Lee Ielpi)等。九一一紀念館曾由受害者家屬協會創建，但於2022年8月因成本問題關閉。
到場觀賞者還可以觀看描繪事件當日英勇行為和事後情況的照片，以及恐襲發生後在消防局附近的致敬場景。此外還有一段短片以退休消防員斯佩德(Bill Spade)為主角，他在1985年1月至2003年3月期間在市消防局服役，並是事發時唯一存活的救援5隊(Rescue 5)成員。
市消防博物館館長布朗(Jennifer Brown)表示，九一一紀念館於2006年開放，對紐約這座城市有著特殊意義，不僅讓遊客從個人的角度了解歷史事件，還能提供機會予大眾悼念和反思。她指出，此特展便體現了城市在復甦中所表現出的韌性、活力和決心。
博物館發言人還說，到場者還可以在博物館的永久紀念室中表達敬意，其為第一個專門為343名在事件中失去生命的消防隊員所設的空間，其中有黑色大理石和瓷磚結構組成的裝置，上方印有在襲擊中喪生的消防員照片。此外，現場還設有包括救援工具和從「原爆點」(Ground Zero)中恢復物品的展示櫃，以及一個記錄事故全過程的大型時間軸。
另外，博物館將於9月11日上午11時30分在其紀念室舉行花圈奠悼儀式，紀念九一一恐怖襲擊事件22周年。屆時將由市消防局代表發言，以及彩旗隊、牧師和歌手演出。此特展將從8月30日持續至10月15日，地點為278 Spring Street。
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