我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

紐約市消防博物館 九一一特展開幕

記者劉梓祁／紐約報導
市消防博物館九一一特展日前開幕。(主辦方提供)
市消防博物館九一一特展日前開幕。(主辦方提供)

專門展示與消防相關的歷史和文化內容的紐約市消防博物館(New York City Fire Museum)日前宣布，在全國紀念九一一襲擊事件22周年之際將舉辦「復甦與反思：致敬九一一紀念館」特展。

主辦方表示，特展期間將展出15個曾在九一一紀念館陳列的板塊，其中四個板塊上印有受害者的名字，其餘板塊則展示了來自市消防局關鍵成員的照片與寄語，包括前市消防局局長尼格羅(Daniel Nigro)和消防員伊爾皮(Lee Ielpi)等。九一一紀念館曾由受害者家屬協會創建，但於2022年8月因成本問題關閉。

到場觀賞者還可以觀看描繪事件當日英勇行為和事後情況的照片，以及恐襲發生後在消防局附近的致敬場景。此外還有一段短片以退休消防員斯佩德(Bill Spade)為主角，他在1985年1月至2003年3月期間在市消防局服役，並是事發時唯一存活的救援5隊(Rescue 5)成員。

市消防博物館館長布朗(Jennifer Brown)表示，九一一紀念館於2006年開放，對紐約這座城市有著特殊意義，不僅讓遊客從個人的角度了解歷史事件，還能提供機會予大眾悼念和反思。她指出，此特展便體現了城市在復甦中所表現出的韌性、活力和決心。

博物館發言人還說，到場者還可以在博物館的永久紀念室中表達敬意，其為第一個專門為343名在事件中失去生命的消防隊員所設的空間，其中有黑色大理石和瓷磚結構組成的裝置，上方印有在襲擊中喪生的消防員照片。此外，現場還設有包括救援工具和從「原爆點」(Ground Zero)中恢復物品的展示櫃，以及一個記錄事故全過程的大型時間軸。

另外，博物館將於9月11日上午11時30分在其紀念室舉行花圈奠悼儀式，紀念九一一恐怖襲擊事件22周年。屆時將由市消防局代表發言，以及彩旗隊、牧師和歌手演出。此特展將從8月30日持續至10月15日，地點為278 Spring Street。

市消防博物館九一一特展日前開幕。(主辦方提供)
市消防博物館九一一特展日前開幕。(主辦方提供)

九一一 博物館 紐約市

上一則

一「鴨」潤三秋 法拉盛雞欄本月特價 番鴨$3/磅

下一則

華埠又傳火災…披露街商用樓失火 疑電線短路

延伸閱讀

洛市區大樓失火 出動百名消防員

洛市區大樓失火 出動百名消防員
寶爾博物館 獲華人百萬捐款

寶爾博物館 獲華人百萬捐款
南加寶爾博物館雙喜：華人捐款百萬＋新館長上任

南加寶爾博物館雙喜：華人捐款百萬＋新館長上任
沙加緬度縣擬辦天燈節 消防局不批准

沙加緬度縣擬辦天燈節 消防局不批准

熱門新聞

死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

2023-08-30 21:38
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪。(Fox影片截圖)

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

2023-08-25 10:42
根據兇嫌室友，死者曾拿鐵鎚威脅兇嫌，被兇嫌反手奪過後反殺。目前此案仍在調查當中，圖為凶器。(市警提供)

布碌崙鎚殺案…室友：她常砸門找碴 老實人凶起來很可怕

2023-08-25 02:29
一名57歲華裔柬埔寨女性難民摔死在紐約市布朗士蒙特費爾家庭健康中心。(谷歌地圖)

華婦命喪紐約布朗士醫院樓梯間 摔死五天屍體才發現

2023-08-24 16:36

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應