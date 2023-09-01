親子互助會 舉辦衛星寶寶講座

蘇少冰在紐約親子互助會為家長舉辦衛星寶寶講座。(記者胡聲橋/攝影)

紐約親子 互助會近日在布碌崙(布魯克林)8大道社區舉行關於衛星寶寶的專題講座，由研究兒童發展問題的蘇少冰博士主講，她結合實例，講解了衛星寶寶現象的形成，對兒童可能造成的影響，以及如何幫助回歸的衛星寶寶校正心理和行為等。

華裔 夫妻到美國要打拼，同時又要生養兒女，把孩子送回國由父母撫養一段時間，是不少華裔父母的選擇。蘇少冰介紹，衛星寶寶是指那些在美國出生後，六歲之前離開父母回到中國，由其他親人撫養至少6個月後回到美國，與父母團聚生活的孩子。

蘇少冰認為，親子分離對衛星寶寶和家庭是有很大影響。研究結果表示，親子分離會造成親子安全依戀關係中斷，以後即使親子團聚，親子關係也比較疏離。與此同時，孩子的行為、家庭關係、學業、語言和人際關係也都會受到影響。孩子會缺乏安全感、有行為和情緒上的問題，與他人的關係不佳等，不適當的教養方式也會給孩子養成一些壞習慣。

不過，如果孩子從小被放到一個良好的成長環境中，照顧者盡心負責，也會對孩子產生積極的影響。蘇少冰因此認為，華裔家長在把孩子接回美國後，首先要肯定其長處，要給孩子愛和安全，同時注意觀察孩子的行為並了解其心理需求，幫助孩子適應語言和文化上的差異，讓孩子對新環境有認同感、歸屬感和安全感。

蘇少冰強調，每個孩子都不一樣。最了解孩子，最能及時幫助他們的人，就是孩子最親近的人。面對親近的人，孩子也會願意分享自己的感受和經歷。蘇少冰說，華裔移民 的親子關係其實是一種抱團取暖的關係，因此，加強親子互動是提升家庭關係，彌補衛星寶寶心理缺失的重要途徑。

紐約親子互助會負責人黃妮可說，衛星寶寶仍然是華社面對的一個普遍問題。她希望通過講座，能讓家長對這一問題有更深入的了解，從而有利於提升親子關係。

蘇少冰是博士頓大學(Boston College)博士後，是麻省大學(Umass)醫學院的助理教授，正在開展一項中國移民孩子的心理健康發展研究。此項研究正在招募12至17歲曾有「衛星寶寶」經歷者參與這項研究，有意者可聯繫蘇博士報名：[email protected]