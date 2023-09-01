我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

親子互助會 舉辦衛星寶寶講座

記者胡聲橋／紐約報導
蘇少冰在紐約親子互助會為家長舉辦衛星寶寶講座。(記者胡聲橋/攝影)
蘇少冰在紐約親子互助會為家長舉辦衛星寶寶講座。(記者胡聲橋/攝影)

紐約親子互助會近日在布碌崙(布魯克林)8大道社區舉行關於衛星寶寶的專題講座，由研究兒童發展問題的蘇少冰博士主講，她結合實例，講解了衛星寶寶現象的形成，對兒童可能造成的影響，以及如何幫助回歸的衛星寶寶校正心理和行為等。

華裔夫妻到美國要打拼，同時又要生養兒女，把孩子送回國由父母撫養一段時間，是不少華裔父母的選擇。蘇少冰介紹，衛星寶寶是指那些在美國出生後，六歲之前離開父母回到中國，由其他親人撫養至少6個月後回到美國，與父母團聚生活的孩子。

蘇少冰認為，親子分離對衛星寶寶和家庭是有很大影響。研究結果表示，親子分離會造成親子安全依戀關係中斷，以後即使親子團聚，親子關係也比較疏離。與此同時，孩子的行為、家庭關係、學業、語言和人際關係也都會受到影響。孩子會缺乏安全感、有行為和情緒上的問題，與他人的關係不佳等，不適當的教養方式也會給孩子養成一些壞習慣。

不過，如果孩子從小被放到一個良好的成長環境中，照顧者盡心負責，也會對孩子產生積極的影響。蘇少冰因此認為，華裔家長在把孩子接回美國後，首先要肯定其長處，要給孩子愛和安全，同時注意觀察孩子的行為並了解其心理需求，幫助孩子適應語言和文化上的差異，讓孩子對新環境有認同感、歸屬感和安全感。

蘇少冰強調，每個孩子都不一樣。最了解孩子，最能及時幫助他們的人，就是孩子最親近的人。面對親近的人，孩子也會願意分享自己的感受和經歷。蘇少冰說，華裔移民的親子關係其實是一種抱團取暖的關係，因此，加強親子互動是提升家庭關係，彌補衛星寶寶心理缺失的重要途徑。

紐約親子互助會負責人黃妮可說，衛星寶寶仍然是華社面對的一個普遍問題。她希望通過講座，能讓家長對這一問題有更深入的了解，從而有利於提升親子關係。

蘇少冰是博士頓大學(Boston College)博士後，是麻省大學(Umass)醫學院的助理教授，正在開展一項中國移民孩子的心理健康發展研究。此項研究正在招募12至17歲曾有「衛星寶寶」經歷者參與這項研究，有意者可聯繫蘇博士報名：[email protected]

親子 華裔 移民

上一則

一「鴨」潤三秋 法拉盛雞欄本月特價 番鴨$3/磅

下一則

華埠又傳火災…披露街商用樓失火 疑電線短路

延伸閱讀

紐約地鐵站推華女落軌 41歲男落網 犯案動機仍不明

紐約地鐵站推華女落軌 41歲男落網 犯案動機仍不明
最後身影在家…布碌崙80歲華裔老婦失蹤多日 家人急尋

最後身影在家…布碌崙80歲華裔老婦失蹤多日 家人急尋
紐約華女深夜遭推落軌 「月台那麼多人 為何偏偏是我？」

紐約華女深夜遭推落軌 「月台那麼多人 為何偏偏是我？」
川普金融詐欺民事訴訟 紐約檢方訴請法院免開庭裁決

川普金融詐欺民事訴訟 紐約檢方訴請法院免開庭裁決

熱門新聞

死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

2023-08-30 21:38
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪。(Fox影片截圖)

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

2023-08-25 10:42
根據兇嫌室友，死者曾拿鐵鎚威脅兇嫌，被兇嫌反手奪過後反殺。目前此案仍在調查當中，圖為凶器。(市警提供)

布碌崙鎚殺案…室友：她常砸門找碴 老實人凶起來很可怕

2023-08-25 02:29
一名57歲華裔柬埔寨女性難民摔死在紐約市布朗士蒙特費爾家庭健康中心。(谷歌地圖)

華婦命喪紐約布朗士醫院樓梯間 摔死五天屍體才發現

2023-08-24 16:36

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應