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紐約大都會歌劇院 10場演出免費看

記者和釗宇／紐約報導
大都會歌劇院將在林肯中心舉辦免費歌劇和交響樂演出。(本報資料圖)
大都會歌劇院將在林肯中心舉辦免費歌劇和交響樂演出。(本報資料圖)

紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)將從27日(周日)開始，在林肯中心的達姆羅施公園(Damrosch Park)，為紐約市民免費獻上十場經典歌劇、交響樂和電影演出，劇目包括威爾第(Verdi)的「茶花女」(La Traviata)、「遊吟詩人」(Il Trovatore)，以及瓦格納(Wagner)、格拉斯(Philip Glass)等名家之作，還有講述了大都會歌劇院歷史傳奇的紀錄片「歌劇院」(The Opera House)。每場演出將開放2500個座位，從開場前一個小時開始入場，座位先到先得，坐滿為止。

系列演出從8月27日開始，直到9月6日(周三)，涵蓋整個勞工節長周末，除9月3日(周日)外，每晚開場。多名歌劇界名家，包括Diana Damrau、Juan Diego Flórez、Anna Netrebko以及Dmitri Hvorostovsky等，都會登台獻唱。主辦方提示，下雨不會影響演出照常進行，但如遇大風或雷電天氣，將可能暫停或取消演出，取消的場次不會改期。

演出期間，每天的開場時間從晚7時至8時，根據場次而有所不同。詳細時間表參https://reurl.cc/K0NO4n。

歌劇 大都會 紐約市

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