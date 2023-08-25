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周末好去處

記者和釗宇整理

聯合廣場中華美食節

堪稱紐約規模最大的「巨龍」中華美食節(Dragon Fest)，將於本周末在曼哈頓聯合廣場(Union Square)附近舉辦今年的第二場活動。活動具體地點為百老匯交東12街(E 12th St.)廣場，時間為26日(周六)及27日(周日)每天上午10時至下午6時，屆時將有上百種中國南北各地小吃奉上，紐約本地的名店如南華茶室、南翔小籠包等，都會前往現場出攤。活動免費入場，需預約領取免費入場券，更多內容請登錄https://reurl.cc/015npb

布碌崙環境教育中心周末開放日

布碌崙(布魯克林)大橋公園保護協會環境教育中心(Brooklyn Bridge Park Conservancy's Environmental Education Center)26日(周六)下午1時至5時免費開放。中心有一個250加侖水族箱，參觀者可與東河的水生動物親密接觸。開放期間，來訪的青少年將可在專業的教育工作者的指導下，積極發揮自主研究的能動性，通過觀看展覽、查詢中心內的各種資料，去了解大橋公園內外不為人知的祕密。地址為普利茅斯街(Plymouth Street)99號。

華盛頓廣場公園民謠節

曼哈頓華盛頓廣場公園將於27日(周日)下午1時至5時舉辦年度民謠節(Washington Square Park Folk Festival)。活動完全免費對外開放，所有前往公園遊覽的人都可以去聆聽現場音樂演出。整個下午，將會有六名藝人Elijah Wald、Gabriel Mayers、Piedmont Bluz、Eli Smith、Los Guachinangos和Brass Queens登台獻唱。具體地點為公園西側加里波第廣場(Garibaldi Plaza)，詳見https://www.wspfolkfest.com/

紐約歷史記憶：嘻哈音樂在公園

2023年是嘻哈音樂誕生的第50個年頭，市公園局將於26日(周六)下午1時至2時30分在布碌崙的格林堡公園(Fort Greene Park)舉辦嘻哈音樂在公園(Hip-Hop History in Parks)步行導覽活動，結合公園內的地點，為遊客講解嘻哈音樂誕生和發展過程中的重要歷史事件及其意義。活動免費，集結地點為格林堡公園北側、邁特爾大道(Myrtle Avenue)交北波特蘭大道(North Portland Avenue)入口處，詳情可致電(718)421-2021。

布碌崙 教育 曼哈頓

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