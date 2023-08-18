周末好去處／皇后區免費輪滑活動

皇后區勞雷爾頓州立公園(Laurelton State Park)即日起至9月底的每個周六，推出免費輪滑活動，在鍛鍊的同時享受樂趣。不管是初學者還是輪滑高手，都可在此得到免費出租的輪滑鞋，先到先得，租完為止，護膝和護腕等需要自行攜帶。需要教練的小夥伴也可註冊3時到4時的課程，註冊網站為https://rb.gy/jf887。除了輪滑，晚上還有電影放映，每月還將抽獎送出一雙輪滑鞋。活動地址為137大道和布魯克維爾大道(Brookville Boulevard)交界處，時間為每周六下午3時到8時。

農場家庭日製作陶土葉子

布碌崙 (布魯克林)威科夫農莊博物館 (Wyckoff Farmhouse Museum)在19日(周六)推出農場家庭日，歡迎家庭攜四到十歲子女前來共同製作陶土葉子，民眾可找到完美的花朵和葉子，將其永遠地保存在陶土上，博物館會提供一切材料。製作葉子之餘，人們也可參觀歷史悠久的農捨，觀察食物殘渣如何用來堆肥，以教授孩子更多農耕知識。活動時間為19日上午11時至下午3時，地址為布碌崙5816 Clarendon Road，活動註冊地址https://rb.gy/kkzlf。因活動可能在戶外進行，建議勿穿涼鞋和拖鞋。

「女性的工作」歷史展覽

紐約歷史協會(New-York Historical Society)近日推出展現女性工作歷史的展覽，「女性的工作」(Women's Work)。該展覽紀錄了從18世紀40年代到今天，女性對勞動的貢獻歷史，以及這些努力是如何對美國社會至關重要的。展出的幾十件物品有各個類別，從合同文件到醫療包再到軍裝。該展覽持續到明年8月，有興趣的民眾需購票前往，地址為中央公園西路(Central Park West)170號，博物館19日(周六)和20日(周日)的開放時間為早11時至下午5時。

美國的傳統露天觀影模式在疫情後回歸，人們可開車前往汽車影院，用最舒服的姿勢看電影；不同於諸多推出老電影的露天影院，位於布碌崙的Skyline Drive in NYC時時推出的都是最新電影，19日(周六)和20日(周日)可供觀看的是當下最熱門的「芭比」和「奧本海默」兩部電影，雖然一輛車門票要55元，但是最多可坐七人；現場有多個屏幕，不必害怕搶不到絕佳位置。地址為布碌崙橡樹街(Oak Street)1號。更多詳情在可參考https://skylinedriveinnyc.com。