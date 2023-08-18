紐約周邊3美麗小鎮遠離喧囂 可搭火車直達

紐約州的哈德遜河流域，有一寶藏小鎮哈德遜，眾多桀驁不馴卻才華橫溢的藝術家被此地的美麗風光和幽靜氛圍所吸引，慢慢聚集到此，留下不少可供後人細細品味的文化遺跡。(cityofhudson.org)

和許多城市比起來，四通八達的紐約市 可算十分便利；可長久地睏宥於大都市的喧囂，總是不免令人感到乏味，但一出城則便需要開車，又讓懶得開車或者無車人士頭疼；若不想開車，紐約市周邊的三個僻靜小鎮，風景優美悠閒且自在，最重要的是火車直達，免於自己開車奔波之苦。

在哈德遜小鎮的建築有上百年歷史，外觀陳舊卻韻味十足。cityofhudson.org)

哈德遜鎮 賞歷史建築

紐約州的哈德遜河流域，有一寶藏小鎮哈德遜(Hudson)，最早可以追溯到17世紀早期，並在18世紀中後期一度成為繁榮的商業港口，又過了半個世紀，眾多桀驁不馴卻才華橫溢的藝術家被此地的美麗風光和幽靜氛圍所吸引，慢慢聚集到此，留下不少可供後人細細品味的文化遺跡。

在哈德遜小鎮的建築有上百年歷史，外觀陳舊卻韻味十足。(visithudsonny)

哈德遜小鎮的主街是Warren街，一路走下去，法餐、義餐、甚至亞洲菜系，應有盡有，再加上各類咖啡小店，彷彿置身曼哈頓 Soho區。

抑或是更像布碌崙，因為與現代小店比肩而立卻毫不突兀的則是那些上百年歷史的建築，外觀陳舊卻韻味十足，最多的便是安妮女王(Queen Anne)建築風格，色彩繽紛的外牆、優雅的窗戶和多角形屋頂，比如Willard Place，以木雕、裝飾性窗戶勾勒出時光的輪廓，成為了小鎮的珍貴資產。

若是醉心於當下流行的中古服飾和工藝品，這個小鎮也有眾多店家可選擇。有興趣的民眾可在曼哈頓賓州車站莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)乘坐兩小時的火車，直達小鎮中心，無需再轉乘。

已近秋日，正是賞楓的好時候，除了新澤西的大熊山，也可去沈睡谷感受秋日風光。(sleepyhollowny.gov)

沈睡谷 感受秋日風光

已近秋日，正是賞楓的好時候，除了新澤西的大熊山，也可去沈睡谷(Sleepy Hollow)感受秋日風光。這個小鎮雖然小，名氣卻大，主要源自於美國文學家歐文(Washington Irving)的最有名的一部小說「沈睡谷傳說」(The Legend of Sleepy Hollow)，背景所在地就是這個神秘小鎮，後來該小說更被多次改編為電影和電視劇。

10月末的萬聖節，墓園會設計特別而有趣的探險活動，於民眾一同探索幽靈、鬼怪和驚悚景觀。(sleepyhollowny.gov)

而歐文安葬之地，Sleepy Hollow Cemetery，也成了小鎮景點之一，不同於現代墓園的規整，這個近200年的墓園藤蔓滿牆、墓碑無序，更添懸疑詭譎氣氛，除了歐文，還有諸多名人葬在此處，當楓葉染紅了這片寂靜的墓地，人們漫步於紅葉覆蓋的小徑，盡可享受寂靜氛圍中的紅楓美景。

再到10月末的萬聖節，墓園會設計特別而有趣的探險活動，最有名的骨董莊園Philipsburg Mano也會將「沈睡谷傳說」搬進現實，搖身一變成為鬼屋，於民眾一同探索幽靈、鬼怪和驚悚景觀。有興趣的民眾可在大中央火車站(Grand Central Terminal)乘坐不到一小時的火車，就可到達沈睡谷中心。

人們也可嘗試環繞Taconic State Park的步道，因周圍有個小湖泊，可以划艇、釣魚和賞鳥，全家也可以一起在湖邊野餐。(townofcoldspringny.gov)

冷泉鎮 壯麗山脈環繞

經過之前文藝和復古的兩個小鎮，現可親近一番大自然，冷泉鎮可謂是上佳之選。冷泉鎮坐落在哈德遜河谷的心臟地帶，周圍被壯麗的山脈環繞，因此具備多樣的登山步道 ，對於有幼童的家庭，Little Stony Point Loop Trail非常合適，這條步道輕鬆平坦，還環繞著一個美麗的海灘，可供孩子們探索石頭、在海灘上玩沙、觀察野生動植物，徒步之中共享樂趣；或是嘗試環繞Taconic State Park的步道，因周圍有個小湖泊，可以划艇、釣魚和賞鳥，全家也可以一起在湖邊野餐。

冷泉鎮坐落在哈德遜河谷的心臟地帶，周圍被壯麗的山脈環繞，因此具備多樣的登山步道。(townofcoldspringny.gov)

冷泉小鎮最著名的登山步道之一，是Breakneck Ridge Trail，也被譽為全美國最難的登山步道之一，若能一舉登到山頂，可從高處俯瞰哈德遜河谷和小鎮風光，也算「爬得其所」，但是步道難度大，爬行之前需要量力而行。有興趣的民眾可在大中央火車站乘坐一小時左右火車，就可到達。