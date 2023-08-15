鋼琴家劉詩昆 獲亞洲最傑出藝人終身成就獎

中國駐紐約總領事黃屏(右)與美華藝術協會創始人周龍章(中)，共同為劉詩昆(左)頒獎。(Sandy Fan提供)

第40屆亞洲最傑出藝人終身成就獎頒獎典禮，日前在紐約舉行，中國鋼琴家劉詩昆獲此殊榮；他表示，希望音樂能給世界帶來美好和溫暖，並現場演奏兩曲，將氣氛推向高潮。

該獎項創辦於1981年，是美國唯一旨在表彰亞洲藝術界的重要獎項， 過往獲獎者包括鋼琴家傅聰、戲劇表演藝術家紅線女、張君秋、顧正秋、劇作家黃哲倫及大提琴家馬友友等。

當晚，中國駐紐約總領事黃屏與美華藝術協會創始人周龍章共同為劉詩昆頒獎。 黃屏在中、英文演講中指出，劉詩昆的藝術成就和歷程，影響了成千上萬的中國孩子，今天生活在一個地球村裡，人們都需要相互瞭解、相互欣賞，在不同文明之間架設友誼的橋梁。

劉詩昆在獲獎感言中說，「我曾經得到過不少獎項，但這個獎意味深長，令我感到格外榮幸。 今天在這裡我感覺自己好像年輕了很多。 當今世界上矛盾很多，但音樂能給世界帶來美好和溫暖，今天的獎鼓舞我為發揮音樂這一功能而更加努力。」

第40屆亞洲最傑出藝人終身成就獎頒獎典禮日前在紐約舉行，中國鋼琴家劉詩昆獲此殊榮。(Sandy Fan提供)

頒獎禮上，劉詩昆即興演奏了中國歌曲「祖國頌」和美國歌曲「美麗的亞美利加」，後者是當年尼克森訪華時，中方歡迎時演奏的美國樂曲，他的表演博得滿場喝采，將晚會的氣氛推向高潮。專程趕來的陳氏二胡非遺傳承人陳依妙，即興演奏了「狂野飛駿圖」，向前輩藝術家致敬。

同時，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)分別簽署獎狀並派代表授予劉詩昆；日本前首相鳩山由紀夫夫婦，澳大利亞前總理、駐美大使陸克文、中國政協副主席、第一、二屆澳門 特首何厚鏵、中國駐美大使謝鋒、常駐聯合國代表張軍、首位華人諾貝爾獎 獲得者楊振寧、作家馮驥才等，也錄製視頻對劉詩昆獲獎表示祝賀。

劉詩昆是中國為數不多的仍活躍於國際樂壇的老一輩鋼琴家，1939年出身於天津一個富商及音樂愛好者家庭，他三歲習琴，五歲登台，十歲獲中國少年兒童鋼琴比賽第一名，1956年贏得李斯特國際鋼琴比賽第三名暨特別獎，並破例獲贈李斯特頭髮一束；他1958年於第一屆柴可夫斯基國際音樂比賽中，與美國鋼琴家范·克萊本(Van Cliburn)分獲冠亞軍。

劉詩昆也是中美文化交流的先驅者之一，1973年費城交響樂團實現歷史性首次訪華時，他於北京 民族文化宮為樂團單獨演奏李斯特的「匈牙利狂想曲」第六首；1978年，他作為中國藝術家代表團副團長及首席演員赴美巡演，成為最早訪美的中國藝術家之一，受到時任總統卡特(Jimmy Carter)接見。