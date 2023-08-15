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法拉盛圖書館書法班作品展 華洋學生秀才藝

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛圖書館舉辦的書法講座，除了華人，還有多位外族裔學生。(邱辛曄提供)
法拉盛圖書館舉辦的書法講座，除了華人，還有多位外族裔學生。(邱辛曄提供)

皇后區法拉盛圖書館日前舉辦書法班學生作品展出，數十幅作品在展現書法文化的同時，更展現了中華文化的博大精深；副館長邱辛瞱表示，將在今年下半年舉辦更多書法班活動。

沈新德願意自降酬勞前來進行講座和培訓。(邱辛曄提供)
沈新德願意自降酬勞前來進行講座和培訓。(邱辛曄提供)

邱辛瞱介紹，這些作品均為今夏在圖書館參加「書法與正念」培訓講座的學生寫就，這些學生跟著「北美書法家協會」會長沈新德學習了四次課程，因大多有基礎，外加勤學苦練，因此卓有成就。

今夏在圖書館參加「書法與正念」培訓講座的學生，跟著「北美書法家協會」會長沈新德學...
今夏在圖書館參加「書法與正念」培訓講座的學生，跟著「北美書法家協會」會長沈新德學習書法。(邱辛曄提供)

這些學生中，除了華人，還有多位外族裔學生。邱辛瞱說，相比國畫和水彩畫，書法作品更能讓人領略中華文化，「有的外國人甚至不識字，他就在一撇一捺一點當中感受韻味」。

邱辛瞱的作品也在此次展出之中，他直言，書法的技術大約在一兩年的潛心練習中就可掌握...
邱辛瞱的作品也在此次展出之中，他直言，書法的技術大約在一兩年的潛心練習中就可掌握，但是書法感和蘊含在其中的「文氣」，需要持續的練習和領悟。(邱辛曄提供)

據悉，書法班開始於2020年的疫情期間。當時閉門在家的邱辛瞱開始練習書法，「別人都說我學古典文學，會寫書法更相得益彰」。他說，書法和中醫以及武術是相輔相成，渾然一體，「當你在寫書法時，你需要集中精神運氣，也在無形中鍛鍊體魄」。邱辛瞱強調，「書法不只是書法，而是傳統文化的入口」。

領略到書法的美妙，他和「北美書法家協會」開辦免費線上書法班，宣揚書法文化。疫情結束後，書法班轉為線下，但仍然免費，且提供紙張筆墨。

書法力量引得不少民眾駐足參觀。
書法力量引得不少民眾駐足參觀。

邱辛瞱的作品也在此次展出之中，他直言，書法的技術大約在一兩年的潛心練習中就可掌握，但是書法感和蘊含在其中的「文氣」，需要持續的練習和領悟。

書法班中還有不少孩子。(邱辛曄提供)
書法班中還有不少孩子。(邱辛曄提供)

雖然圖書館正式展廳因內部裝修而不能使用，作品只能展出在一樓的工程圍板上；原定於60幅左右的作品也因空間有限，只能展出30幅；但文化的力量引得不少民眾駐足參觀；一對華裔小情侶在展板前拍照留念，稱沒想到紐約還有如此展現華人文化的地方。

邱辛瞱說，書法展將展出到8月底，也將在今年後期舉辦更多的書法講座，因為預算緊張，但是報名人數眾多，沈新德甚至願意自降酬勞前來進行講座和培訓，更多細節將在秋季公布。

書法 圖書館 疫情

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